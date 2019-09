Cruz también plagió a un doctor por Harvard: «Qué copión el presidente del Senado español» El profesor chileno Roberto Castillo, tras recibir la llamada de ABC: «Mi texto sobre Svetlana, con la que coincidí en Harcard, es del año 2005; el suyo, de 2016»

Manuel Cruz no solo plagió en su libro «Ser sin tiempo» al influyente filósofo coreano Byung-Chul Han, como publicó ayer ABC. En la página 92 aparece otro plagio literal de ocho líneas (dos grupos de cuatro) al profesor chileno afincado en Estados Unidos Roberto Castillo Sandoval, al que no cita de ningún modo.

El actual presidente del Senado repite el patrón de las abundantes copias sin citar que ha denunciado este diario: para explicar a un autor, en vez de escribir un texto propio, toma las palabras de un tercero que ya haya hecho ese trabajo y no lo cita.

Cruz está explicando en «Ser sin tiempo» el concepto de nostalgia según la rusa Svetlana Boym, profesora de la Universidad de Harvard fallecida en 2015 y autora del libro «El futuro de la nostalgia» (se refiere a ella por error como «Svetlan», en vez de Svetlana). Para ello, el actual presidente del Senado copia y pega el texto de Castillo Sandoval, publicado primero en su blog en el año 2005 y, después, en 2014, en su libro «Antípodas» (el de Manuel Cruz es de 2016).

ABC se puso en contacto con el profesor chileno, doctor por la Universidad de Harvard, donde también enseñó, y ahora docente en el elitista Haverford College de Pensilvania (EE.UU.), para preguntarle por ese texto: «Svetlana fue compañera mía en la Universidad de Harvard. La oí mucho hablar de este asunto y, por supuesto, después leí su libro, lo cité e hice ese resumen que usted me acaba de leer».

«El texto es mío»

Castillo Sandoval reivindica la autoría de sus palabras, así como el hecho de que debió ser citado por Cruz: «Esos párrafos son mis palabras explicando los conceptos de nostalgia restaurativa y reflexiva de Svetlana. Ella en su libro no lo dice así, por lo que si otro autor quiere utilizar esas frases debería citarme, claro, o tomar frases originales de Svetlana y entrecomillarlas. No es necesario plagiar».

Tras la llamada de ABC, el profesor chileno hizo público el plagio en su cuenta de Twitter comparando ambos textos: «Esta tarde, el periodista del ABC me leyó unas líneas que me sonaron conocidas y, claro: juzgad vosotros. Mi texto es del 2005 (y está en Antípodas, 2014) y la nota del libro del señor Presidente del Senado español es del 2016. Qué fome, tan copión (sin gracia, sin brillo, en español de Chile), si no es necesario plagiar».

El profesor Roberto Castillo aprovechó para leer las informaciones publicadas por ABC sobre los plagios de Manuel Cruz y reparó en un dato curioso y significativo, el «clásico error copiado»: «En uno de los plagios a Nicola Abbagnano que publicaron en ABC se hace referencia a la Fundación Barnes de "Marion", Pensilvania. Pues bien, sucede que vivo a dos minutos del lugar donde hasta hace muy poco funcionaba la Fundación Barnes, y la localidad se llama, en realidad, "Merion". Nicola Abbagnano se equivocó (en 1956) y Manuel Cruz copió el error».

En este ejemplo, publicado por ABC en la primera información sobre los plagios de Manuel Cruz, el pasado 10 de septiembre, el presidente del Senado ni usó comillas ni citó de otro modo a Abbagnano.

ABC se puso ayer en contacto con el gabinete de Manuel Cruz para ofrecerle la oportunidad de explicar estos textos pero, por tercera vez, se negó a ponerse al teléfono o a recibir a este diario, como ya hiciera antes de que publicáramos los plagios a nueve filósofos en su libro «Filosofía contemporánea» y la copia al surcoreano Byung-Chul Han en «Ser sin tiempo».

Con el de hoy, este diario ya ha publicado una veintena de plagios a once autores en solo dos libros de los más de 30 publicados por el presidente del Senado.