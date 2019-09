Fraude académico del presidente del Senado: Manuel Cruz plagió a nueve autores en su manual de filosofía El político del PSC y catedrático copió y pegó párrafos completos de manuales y otras obras de filósofos de reconocido prestigio sin entrecomillar ni citar. Hizo suyas reflexiones literales de otros autores

Manuel Cruz, presidente del Senado y catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona desde el año 1986, plagió a un mínimo de nueve autores en su manual «Filosofía contemporánea», publicado en 2002 y reeditado en 2010. El político del PSC y profesor universitario copió y pegó párrafos completos de manuales y otras obras de filósofos de reconocido prestigio, sin citar ni entrecomillar.

Hizo suyos análisis de otros autores publicados hasta con décadas de anterioridad. Hay un mínimo de quince plagios, claros y directos, de varios libros de autores como los profesores españoles José María Mardones y Nicanor Ursúa y un capítulo de su manual «Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Materiales para una fundamentación científica», en el que analizan a Karl R. Popper; el reconocido filósofo italiano Gianni Vattimo y su obra «Introducción a Heidegger»; o el también italiano Nicola Abbagnano, al que plagió del volumen tres de su «Historia de la Filosofía». ABC adelanta hoy varios plagios a estos autores, en esta información y en la que la que la complementa.

N. Abbagnano, «Historia de la Filosofía» (1956)

El filósofo italiano Nicola Abbagnano es autor de una muy reconocida «Historia de la Filosofía», que en España se publicó en 1956. Los plagios del presidente del Senado corresponden al volumen 3.

Manual de Filosofía de Manuel Cruz (2002)

Sin comillas y sin citar ni una vez a Abbagnano, Cruz lo copia sin paliativos. Apenas cambia una palabra, como se puede comprobar a continuación. Plagia hasta los paréntesis. El autor italiano no aparece referenciado en estos pasajes, en los que es obligartorio según toda normativa académica, y ni tan siquiera en ningún otro lugar de las más de 400 páginas del libro del profesor catalán.

Plagio del libro de Cruz (pág. 193) a «Historia de la Filosofía», de Nicola Abbagnano (pág. 619) - ABC

Plagio del libro de Cruz (pág. 27 ) a «Historia de la Filosofía», de Nicola Abbagnano (pág. 627) - ABC

Plagio del libro de Cruz (pág. 28) a «Historia de la Filosofía», de Nicola Abbagnano (páG. 627)

Gianni Vattimo, «Introducción a Heidegger» (1985)

Gianni Vattimo (Turín, 1936) es un reconocido y muy citado filósofo contemporáneo. Entre quienes más le influyeron está el alemán Martin Heidegger, al que ha dedicado varios textos. Uno de ellos es «Introducción a Heidegger», publicado en 1985, casi 20 años antes que el manual de Manuel Cruz «Filosofía contemporánea». El político del PSC y catedrático de la Universidad de Barcelona copió al menos quince líneas de la «Introducción a Heidegger».

Manual de Filosofía de Manuel Cruz (2002)

El presidente del Senado dedica el capítulo XI a Heidegger. Como todo autor, Cruz tenía dos opciones: escribir su posición respecto a la obra del autor alemán y/o citar a otros autores. Pero lo que hizo en los párrafos reproducidos es apropiarse de lo que otro gran filósofo, el italiano Gianni Vattimo, escribió en «Introducción a Heidegger», que Cruz no cita en ningún momento en todo su libro de texto. Además, las partes copiadas no son meros datos sueltos, sino una interpretación elaborada. Apenas cambia el «Dasein» alemán por su traducción al español, «existencia», y alterna el orden de lo copiado. No hay comillas ni notas al pie. En otra ocasión, copia intercalanda algunas líneas.

Plagio del libro de Cruz (pág. 193) a «Introducción a Heidegger», de Vattimo (Págs. 50-51) - ABC

Plagio del libro de Cruz (pág. 193) a «Introducción a Heidegger», de G. Vattimo (pág. 53) - ABC

Plagio del libro de Cruz (pág. 193) a «Introducción a Heidegger», de G. Vattimo (pág. 52) - ABC

ABC ha mostrado los plagios a varios profesores, entre ellos un catedrático de Filosofía, que reaccionaron escandalizados. Cruz, cuarta autoridad del Estado, plagió tanto a autores a los que no menciona ni una sola vez en las 429 páginas de su manual, como a otros a los que plagia en algunas páginas, haciendo suyos párrafos enteros, y cita en otras, lo que en ningún modo evita el plagio. Los tres libros plagiados desvelados hoy pertenecen al primer grupo, es decir, a los que no hay mención alguna.

Sin respuesta

Ayer, este diario se puso en contacto con el gabinete de Manuel Cruz para recabar una explicación, pero fuentes oficiales alegaron «problemas de agenda». No fue posible tratar esta información con el presidente del Senado, ni siquiera por teléfono.

Los extractos destacados provienen de la edición del año 2010, por lo que no fueron corregidos respecto de la primera, la de 2002. El libro está a la venta por un precio aproximado de 20 euros. Se editó en España, México, Colombia y Argentina. Se trata de una publicación académica, por lo que su uso más habitual es para estudiantes de Filosofía, pero también para interesados en las corrientes filosóficas que surgen a partir de finales del XIX y principios del XX.