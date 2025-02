Calvo siembra dudas sobre la Justicia para justificar la reforma de la sedición

El Gobierno de coalición ya trabaja para rebajar el delito de sedición, como admitió ayer la vicepresidenta primera Carmen Calvo . Dicha modificación favorecería al líder preso de ERC, Oriol Junqueras , y al resto de condenados por ese delito en el juicio del «procés», aunque se presentará envuelta en un paquete que contendrá la revisión de otros tipos del Código Penal. Por ejemplo, los relativos a los delitos sexuales o los delitos medioambientales. «No es tanto urgencia como necesidad», defendió la vicepresidenta del Gobierno, que negó tres veces que la reforma esté dentro del pacto con los independentistas.

«Hay tipos penales que son anteriores a la Constitución y a la democracia, hay que acompasar acontecimientos democráticos a tipos penales, en algunas sentencias, como la alemana, se nos advirtió de que sonaban extraño », justificó Calvo, en Cadena Ser, porque, dijo, «no están a la altura» del Derecho comparado. «Tenemos máximo respeto por nuestra justicia», pero insistió en la «necesidad» de suavizar la pena de Junqueras y revisar otros delitos porque « Europa nos ha mandado mensajes de que hay que hacer algo».

Se refería a la resolución del tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein, que en julio de 2018 rechazó la entrega del expresidente de la Generalitat y prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont , por incompatibilidad de las penas de rebelión entre ambos países. Aunque no se pronunció sobre el delito de sedición.

Los «mensajes» de Europa

Precisamente, el Consejo General del Poder Judicial aclaró la semana pasada , mediante un comunicado en respuesta a unas polémicas declaraciones sobre la Justicia española del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ningún tribunal europeo hizo un pronunciamiento definitivo sobre las euroórdenes cursadas a Bélgica contra Puigdemont o Antoni Comín. Explicaron que solo el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein rechazó, y en contra del criterio de su Fiscalía, la entrega de Puigdemont por la pena de rebelión, aunque sí aceptó la entrega por malversación.

La vicepresidenta también esgrimió la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre para defender la reforma del Código Penal. «En el Gobierno anterior ya advertimos lo que luego resultó ser la sentencia del 14 de octubre », dijo del fallo del Alto Tribunal, que condenó a los líderes del «procés» por el delito de sedición, pena que solicitó la Abogacía del Estado -servicios jurídicos del Gobierno- y no por rebelión, como pedía la Fiscalía.

Éste último tipo sí quiere endurecerlo el Gobierno, según expresó Calvo, que ayer fue un paso más allá que lo avanzado las horas previas por otros miembros del Ejecutivo. Aseguró que el proyecto de revisión de la norma ya se está «armando» , en contra de lo avanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y la portavoz, María Jesús Montero , que aseguraron anteayer que por ahora solo se estaba estudiando y no había propuesta formal.

Niega un acuerdo ERC

ERC aseguró que sí «forma parte» de lo negociado entre el PSOE y ERC, aunque en el acuerdo no consta en ningún punto. Calvo negó con insistencia un acuerdo oculto con los independentistas y aseguró que Sánchez no abordará el asunto en su reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. « No forma parte en absoluto de la mesa de diálogo ; del Código Penal y de su reforma el presidente del Gobierno no va a hablar con ningún presidente de las Comunidades Autónomas, no forma parte de ese escenario», reiteró. Reconoció asimismo que es «obvio» que la reforma del Código Penal favorecería a los presos del «procés», aunque apostilló que «el Gobierno puede hacer una reforma, pero no es quien la aplica».

Por su parte, el presidente de Castilla La Mancha y barón del PSOE, Emiliano García Page , receló de la reforma del Ejecutivo y pidió «claridad», según informó Efe. «No deduje de las palabras del presidente del Gobierno que se fueran a reducir las penas de estos delitos, puede pasar lo contrario, lo que es importante es que se aclare para que no haya dudas de que lo que pasó en Cataluña el 1 de octubre fue un grave atentado contra el orden constitucional y todos los españoles», subrayó. Además, recordó que el «Código Penal «no está para arrojarlo unos a otros» y que si hay que modificarlo debe ser «con el máximo consenso posible».

En este sentido, Calvo aseguró ayer que el proyecto será sometido a votación en el Congreso de los Diputados, donde se necesitará mayoría absoluta para modificarse debido a que es una ley orgánica. «Allí transaccionaremos, negociaremos e intentaremos alcanzar una mayoría», expresó la vicepresidenta, que insistió en que el PSOE solo quiere resolver el conflicto soberanista. Momento que aprovechó para criticar a la oposición: «El Partido Popular no solo se ha comportado con una irresponsabilidad absoluta, sino que además ha seguido echando leña al fuego cuando nuestro país necesita tranquilidad en Cataluña», expresó. «Estamos viviendo una derecha que solo quiere sacar partido de la situación de Cataluña», continuó.

En el PP han bautizado ya la rebaja de la pena de sedición como «reforma Junqueras». Si el PSOE quiere, podría tener aprobada esa modificación de Código Penal en apenas tres meses, a tiempo para allanar el camino de los Presupuestos si la tramitación se le complica con los independentistas catalanes, informa Mariano Calleja.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, compareció ayer con el nuevo responsable de Justicia del partido, Enrique López, para solemnizar el rechazo rotundo de los populares a este nuevo capítulo del «pacto oculto» de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes. «Es una reforma para amnistiar a sus socios de Gobierno, condenados por un intento de golpe de Estado», advirtió García Egea. El PP pidió a Sánchez que sea «valiente», y si quiere «indultar a Junqueras, no sea cobarde» y lo haga abiertamente, pero sin cambiar el Código Penal. «No desproteja a la nación española para protegerse usted», le pidió el número dos del PP.

El partido de Casado prepara ya una ofensiva parlamentaria frente a esta medida. Fuentes del PP reconocen que es «imposible» parar una reforma si Sánchez consigue una mayoría de votos con sus socios. Pero los populares sí pueden denunciarlo y mostrar a los ciudadanos las consecuencias del pacto «oculto» del presidente del Gobierno con los separatistas. De momento, quiere que el ministro de Justicia comparezca en el Congreso cuanto antes para dar todas las explicaciones. En este contexto de tensión, si Sánchez llama a Casado para emprender la renovación de los órganos constitucionales el líder del PP le atenderá y acudirá a La Moncloa. Pero los populares irán con su pacto para despolitizar la Justicia bajo el brazo, como punto de partida para negociar.

«Absoluta rendición»

Vox arremetió ayer duramente contra Carmen Calvo, a la que acusó de buscar «excusas injustificadas para contentar a sus socios golpistas en la conformación del ilegítimo», según aseguró la secretaria general del Grupo Parlamentario Vox, Macarena Olona, en una rueda de prensa. En este sentido, afirmó que «lo que vemos es una absoluta rendición de nuestras instituciones públicas al servicio de los intereses espurios y partidistas del ejecutivo ilegítimo de Sánchez», informa Paloma Cervilla . Olona replicó que España «no tiene una realidad distinta» y que el Código Penal puede ser reformado, pero no «es necesario acomodar los delitos de sedición y rebelión a una realidad que sea distinta a los países del derecho comparado. España tiene una realidad y a esa es la que corresponde la actual tipificación de los delitos de rebelión y sedición».