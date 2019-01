«El rey del cachopo» reaparece en televisión: «Sabéis que soy inocente» César Román ha acudido a los juzgados para testificar sobre la acusación de maltrato animal interpuesta por una de sus ex parejas

ATLAS ESPAÑA

Actualizado: 14/01/2019 16:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

César Román, «el rey del cachopo», ha acudido a los juzgados de navalcarnero en Madrid para testificar sobre la acusación de maltrato animal interpuesta por una de sus ex parejas. El cocinero que se encuentra en prisión acusado del asesinato de su ex pareja, la hondureña de 26 años Heidi Paz, ha manifestado ante el micrófono de el Programa de AR que es completamente inocente y que se encuentra tranquilo. Román se ha mostrado ante la cámara sonriente y ha afirmado que está confiado en probar su inocencia a pesar de que las pruebas de la policía le señalan y así lo ha entendido el juez que acordó su ingreso en prisión acusado del asesinato. Con respectoa a la acusación de maltratar a sus perros y de incluso matarlos el cocinero dice que se se trata de «una tontería» y asegura que está convencido de el juez lo va a archivar. Desde su detención el pasado 16 de noviembre en Zaragoza, lugar al que huyó tras el crimen de su ex novia, «el rey del cachopo» se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real acusado de asesinato.