Begoña Gómez acude a la manifestación de Madrid junto a las ministras clamando contra la oposición Las ministras, junto a Adriana Lastra, y Gómez atacan a PP y Ciudadanos al grito de «¿dónde están, no se ven, las banderas del PP?» y «¡feminismo liberal, ridículo total!» La esposa de Sánchez participó hace unos días en una campaña del PSM en la que animaba a acudir a la concentración

Carmen Calvo y Magdalena Valerio han sido algunas de las ministras del Gobierno que han acudido a la manifestación del 8M en Madrid. Junto a ellas, Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, a quien se ha podido ver en la cabecera del bloque socialista junto al equipo de Gobierno y Adriana Lastra, entre otras, en la manifestación del Día Internacional de la Mujer enarbolando cánticos a favor de la jornada. «¡Qué viva la lucha de las mujeres!», «¡ni un paso atrás!» o «¡se llama patriarcado!» son algunas de las soflamas que han coreado en la primera línea socialista.

Calvo, Lastra, Gómez y las ministras han ido más allá y han aprovechado la ocasión para arremeter contra el PP por su ausencia en esta cita: «¿Dónde están, no se ven, las banderas del PP?». También contra Ciudadanos coreando «¡feminismo liberal, ridículo total!». En declaraciones a la prensa minutos antes del inicio de la marcha, la vicepresidenta ha afirmado que los partidos de derecha «se confunden con el feminismo, no lo reconocen, ni lo entienden, ni lo respetan». «Este no es su sitio. Es el problema que tienen las derechas, que nunca han contado con nosotras y ahora no saben que hacer, ni donde colocarnos. Están absolutamente descolocados. Por eso, no están aquí, ni los esperamos. No saben cómo manejar este asunto», ha dicho Calvo en su ataque a los partidos de la oposición.

No me lo puedo de creer. pic.twitter.com/Xvfyx39a4p — goslum (Vamos a evitar la ironía introductoria) (@goslum) 8 de marzo de 2019

No es la primera ocasión esta semana en la que se ha visto a Gómez vinculada con alguna acción socialista. Hace tan solo unos días participó en una campaña del PSM en la que mostraba su respaldo a la concentración y animaba a movilizarse «para que no se niegue la violencia de género. Por las 984 que ya no están y por todas las que están sufriendo el terrorismo machista».

A la marcha de este 8 de marzo también han acudido miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE también han acudido a la concentración Magdalena Valerio, Beatriz Corredor, Iban García del Blanco, Toni Ferrer, Isaura Leal, Mónica Silvana, Francisco Polo y María Jesús Castro, entre otros. Además, otros miembros de la dirección socialista participarán en las concentraciones que se van a celebrar en distintas capitales de provincia.