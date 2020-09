Los audios de Kitchen revelan la cara B de otras investigaciones Villarejo amenazó con «buscarles la ruina a todos, y al primero al Barbas», refiriéndose a Rajoy

Isabel Vega SEGUIR Javier Chicote SEGUIR Madrid Actualizado: 11/09/2020 01:19h

La fonoteca intervenida al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo ha aportado mucha información en la treintena de piezas separadas con las que se le investiga en la Audiencia Nacional, pero en el caso de la operación Kitchen, va más allá. Además de ilustrar el contexto y las distintas responsabilidades en ese despliegue parapolicial costeado con dinero público, arroja luz sobre la intervención en otras causas de lo que se ha dado en llamar la «policía patriótica».

El caso Pujol

Villarejo se vanagloria con el también comisario Enrique García Castaño de cómo sacó adelante la investigación a los Pujol, pese a las reticencias del entonces director general de la Policía: «El único, el único que toca los cojones de todo el mundo -dice Villarejo sobre sí mismo-. A mí el Cosidó me dijo, uuhhh esto no, no, mejor que no, que no se qué...y le dije, ¡y una polla! Y es lo único que ahí el Pino (Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía) se portó, que cuando salimos de la reunión me dijo tira palante, pero ahora como te pillen, tronco, estás solo (...) Si no llega a ser por la Vicky, no hay causa». Fue Villarejo quien haciéndose pasar por periodista, captó a Victoria Cristóbal, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, para que declarase contra la familia. Es el origen de la causa.

El ático de González

Villarejo y García Castaño charlan sobre el cese de este último, que el líder del caso Tándem no habría consentido: «Yo le habría dicho «dile al ministro que le busco la ruina, y al secretario de Estado o a quien te haya dicho esto que le busco la ruina a todos». Díselo, a ver si tienen cojones». Villarejo asevera que él se vio en una situación tensa en 2012, por la investigación del ático de Ignacio González, y reaccionó así: «Le dije a Pino transmítele que le monto un chocho a todos que se cagan. Y por la tarde me llamó y, no, que ha habido un error, que tal y que cual. Me llamó la Cospe (Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP), joder no delates a nadie, que tal.... Y yo ¿cómo que no? Os busco la ruina a todos y al primero al Barbas (un mote con el que se refería a Mariano Rajoy). ¡A tomar por culo! Yo que tú macho, con toda la información que tienes, con todo el éste, que has contratado los canutos (teléfonos pinchados), que tal no me jodas tronco, ¡si lo tienes todo!».

Gürtel

Los informes policiales constatan que la operación Kitchen se desarrolló «extramuros» de la investigación oficial de la trama que llevaban la Udef y la Audiencia Nacional con ocultación «deliberada» de pruebas. De hecho, los policías del caso Bárcenas no supieron de su existencia hasta dos años después.

Pero en los audios hay más: «Que la Gürtel podía haber, vamos… podía haberlos mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por éste.. y eso no se puede olvidar», dijo Villarejo refiriéndose al comisario principal José Luis Olivera, que también participaba en la conversación y que había sido, precisamente, el jefe de la Udef.

Villarejo quería que fuese director adjunto operativo y en ese contexto, esto contó sobre una conversación previa con María Dolores de Cospedal: «Cuando le he dicho, «bueno, pero pon de DAO a Olivera que es clave y tal y cual», me dijo «sí sí, pero joder, es que tampoco quiero hacer de menos al director» y le digo: «Tía. Si es muy importante para ti, para tu guerra que tienes y para tal, y digo para ti y para el Asturiano (otro mote con el que se refería a Rajoy) y para todo el país, porque esto es un puto pedregal, que aquí hay cangrejos debajo de cada piedra, entonces, os vais a cagar»».

«Si me pasa algo, ¡pom!»

De amenazas como aquella está plagado el sumario de Tándem. En los audios de Kitchen, Villarejo le dice a García Castaño que tiene las espaldas bien cubiertas con material sensible: «Yo tengo todas mis cosas, yo tengo un notario. Si me pasa algo, me muero no se qué, de una forma extraña y tal, que no me fío de estos mierdas, bahhh en general estos no tienen cojones, son unos mierdas, pero bueno, digo si me pasa algo, inmediatamente ¡pom! Y tengo mucha chicha, mucha chicha. Porque yo he hablado con enlaces, con el Barbas, ¿sabes? Yo he hablado de muchas cosas, y por lo tanto me... Ahí está. Yo no quiero líos, no me gusta tal, a mí me gusta mi futuro tranquilo (...) O sea, ellos quieren chivos expiatorios, pensando que es que si se comen los marrones dos o tres tíos, ya no, aquí no ha pasado nada y tal, ¿sabes?».

Le daban credibilidad. En otra charla, el propio Olivera respalda esta teoría de que Villarejo es intocable: «Todos saben la impunidad y ¿sabes por qué? Siete copias… y todas repartidas por ahí». En noviembre cumple tres años en prisión provisional.

Brugal

Pero sí había audios por ahí, como los de unas charlas con el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, que se mencionan en Kitchen pero no se han encontrado en la causa, sino en la prensa. Le dio al menos tres chivatazos clave sobre causas que afectaban al PP e información sobre Brugal.