Albares planta a la Cumbre de las Américas y viaja este viernes a Bruselas en plena crisis con Argelia

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares , ha cancelado su viaje a la Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en Los Ángeles y en la que España había sido invitada en calidad de observador.

Este cambio de agenda se debe a la crisis diplomática y comercial con Argelia como consecuencia del giro en la política exterior española hacia el Sahara, conflicto bilateral agravado después de que el país magrebí rompiera ayer el Tratado de amistad con españa firmado en 2002. El ministro de Asuntos Exteriores acude a Bruselas a reunirse con Valdis Donbrovski , vicepresidente económico de la Comisión Europea

La Casa Blanca contaba con la visita de Albares en una Cumbre de las Américas deslucida por las ausencias de una decena de jefes de estado, comandados por el mexicano Andrés Manuel López Obrador , que puso como condición para acudir que Joe Biden invitara a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Según admitió la Casa Blanca esta misma semana, EE.UU. ha estado negociando con España que sea parte de un gran acuerdo migratorio y por eso invitó como observador el ministro Albares, aunque el gobierno español no dio en ningún momento detalles de su visita.

Según dijo el lunes un funcionario estadounidense en conversación con la prensa, España ha sido parte crucial en las negociaciones previas a este encuentro de líderes de América Latina y el Caribe. La semana pasada, varios medios estadounidenses publicaron que España ha estado negociando con la Casa Blanca tomar una cuota de peticionarios de asilo centroamericanos.

El funcionario norteamericano, que pidió anonimato en una conversación con la prensa, dijo: «Se ha mantenido una conversación en profundidad con todos los países del continente, pero también con algunos socios externos como España, que ha sido de gran ayuda, incluso, francamente, en el tema de las causas profundas [de la emigración] en América Central, pero también potencialmente en migración. Definitivamente, se están llevando a cabo conversaciones en profundidad sobre un enfoque regional de estas cuestiones, y [España] forma parte de ello».

Fuentes oficiales norteamericanas en la cumbre, que se celebra en Los Ángeles, han dicho a este diario que esperaban que España se comprometiera a aceptar un cupo determinado de refugiados centroamericanos junto con Canadá.

La Casa Blanca no ha querido interpretar las ausencias como una afrenta a Biden , y las ha atribuido a razones muy variadas. El consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo ayer que aunque haya mandatarios ausentes, como el de México, sí han enviado delegaciones ministeriales, por lo que podrán firmar los acuerdos alcanzados. «El hecho de que esos líderes no vengan es, en cada caso, el reflejo de decisiones idiosincrásicas que cada uno de ellos está tomando, y honestamente no le daría demasiada importancia», dijo Sullivan.

En enero Albares visitó Washington, y fue recibido en el departamento de Estado por su homólogo norteamericano, Antony Blinken, que está en la cumbre. En abril fue a Washington la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño , a las reuniones del Fondo Monetario Internacional. Según supo este diario, Calviño estuvo negociando un encuentro con su homóloga en EE.UU., Kamala Harris , quien finalmente canceló la cita alegando motivos de agenda.