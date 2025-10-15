Suscribete a
Ábalos se pasó cinco años de lujo sin sacar ni un euro del banco

Está citado a las 10 horas en el Supremo para explicar el origen de 95.000 euros que manejó con su asesor

Los sobres con efectivo del PSOE son otro de los hallazgos que le dejan en su momento más complicado

Koldo García pide el archivo porque el Congreso no aceptó investigar adjudicaciones de obra pública

José Luis Ábalos, en el Congreso de los Diputados
José Luis Ábalos, en el Congreso de los Diputados JAIME GARCÍA

Carmen Lucas-Torres

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, investigado por corrupción en el Tribunal Supremo, donde hoy tiene una cita ante el magistrado instructor Leopoldo Puente desde las 10 horas, no hizo ningún reintegro de efectivo de sus cuentas bancarias entre 2018 y 2023, los años ... en los que, según la información que obra en la causa contra él, manejó junto a su asesor Koldo García, también investigado y citado mañana a declarar, hasta 95.000 euros en efectivo.

