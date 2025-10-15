Ábalos se pasó cinco años de lujo sin sacar ni un euro del banco

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, investigado por corrupción en el Tribunal Supremo, donde hoy tiene una cita ante el magistrado instructor Leopoldo Puente desde las 10 horas, no hizo ningún reintegro de efectivo de sus cuentas bancarias entre 2018 y 2023, los años ... en los que, según la información que obra en la causa contra él, manejó junto a su asesor Koldo García, también investigado y citado mañana a declarar, hasta 95.000 euros en efectivo.

Esta mañana, el juez, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares esperan que Ábalos, a quien se imputan los graves delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, aclare de dónde salió ese dinero. En la causa contra él, contra su hombre de confianza en Transportes y contra el también ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se aborda si los tres recibieron comisiones ilegales de parte de empresarios que recibieron contratos multimillonarios de obra pública a través de Transportes.

Por este motivo están precisamente investigados José Ruz, dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC); Daniel y Antonio Fernández Menéndez, directivos de Obras Públicas y Regadíos; Javier Merino, exdirectivo de Acciona Construcción y Antxon Alonso, propietario de Servinabar, compañía en la que Cerdán tuvo, además, el 50% de participaciones.

«Encargos domésticos»

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil unido a la causa ha sacado a la luz (a través de multitud de mensajes) que Koldo García y su exmujer, Patricia Uriz, también contratada como asesora en Transportes, funcionaron como cajeros del ministro, pues se ocuparon de comprar billetes de tren y avión para toda su familia y las mujeres con las que tenía relaciones extramatrimoniales e hicieron traspasos a los hijos de Ábalos. Comidas y cenas en restaurantes, joyas para sus amantes o entregas de efectivo a éstas en la puerta de su domicilio fueron otros gastos en beneficio del ex número tres del PSOE de los que también se ocupó Koldo García. Las conversaciones destapadas en la causa llevan a los agentes a la conclusión de que Koldo García se ocupó, igualmente, de organizar y pagar noches de prostitución con tres mujeres a la vez para el político. En total, gastos de lujo por un valor de 95.000 euros, según el cálculo de la Benemérita, que ambos compartieron y de los que no han aclarado su procedencia.

Para el juez, los indicios destapados por el último informe policial de la causa «no parecen compadecerse con las manifestaciones del Sr. Ábalos Meco en la primera de las declaraciones que dejó prestadas ante este instructor, respecto a que su relación con el Sr. García Izaguirre no pasaba de la ordinaria entre un ministro con uno de sus varios asesores, por más que éste último asumiera la realización de ciertos encargos domésticos (ir a buscarle tabaco al ministro o a comprarle medicinas, puso el Sr. Ábalos Meco como ejemplo)».

Con la nueva información que figura en la investigación, en la que ya se pone una cifra al dinero manejado y compartido entre ambos investigados, la explicación que Ábalos dio al juez claramente no sirve para apartar la sospecha de delito de él y abona la línea de los investigadores de que ese dinero desconocido puede corresponderse con las mordidas que pudieron recibir de los empresarios beneficiarios de adjudicaciones y de las que, por cierto, no se ha encontrado rastro.

En el auto con el que el magistrado citó a ambos el pasado 6 de octubre, adelantó la sospecha de que «el investigado pudiera haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos, lo que se compadecería con las recepciones ilícitas de dinero en metálico que indiciariamente se le atribuyen en esta causa especial y con la circunstancia de que dichas cantidades de dinero le fueran entregadas para ambos al Sr. García Izaguirre -por un tercero o por varios- quien después, de un modo u otro, asumiría una significativa parte de los gastos correspondientes al Sr. Ábalos Meco».

El año en que comenzaron los desembolsos fue el mismo en el que Pedro Sánchez accedió a La Moncloa y José Luis Ábalos, al Ministerio de Transportes. Sin embargo, el manejo del dinero en beneficio del ministro por parte de su asesor no acabó cuando éste fue cesado en julio de 2021, sino que se prolongó hasta 2023. Informes previos de la investigación en el Alto Tribunal ya destaparon que Koldo García y su exmujer estuvieron a sueldo de las empresas LIC y OPR en 2022 y 2023, donde recibieron nóminas de 2.600 y 1.300 euros, respectivamente.

Tratar de aclarar la procedencia de los fondos compartidos entre el exministro y su asesor será el principal objetivo de los investigadores en la comparecencia obligada de Ábalos hoy en el Tribunal Supremo, aunque habrá otros asuntos sobre la mesa.

Los sobres

El último informe de la Guardia Civil también sacó a la luz que Ábalos y Koldo García cobraron en efectivo y por adelantado entre 2017 y 2019 hasta 30.000 euros de gastos que pasaron al PSOE. Recibieron el dinero en sobres con el membrete del partido y el logo del puño y la rosa.

Ésta ha sido, en los últimos días, una de las principales armas arrojadizas del Partido Popular contra Pedro Sánchez, aunque no sólo el principal partido de la oposición ha sido crítico con el presidente del Gobierno por este hecho. Podemos también lo ha considerado un hecho «extraño».

El Partido Popular representa y aglutina a las acusaciones populares de la causa contra Ábalos, Cerdán y Koldo. Sánchez ha asegurado en declaraciones a los medios los últimos días que no ha habido financiación irregular del PSOE, pero la pregunta, según fuentes de las acusaciones consultadas, debería también ser una de las obligatorias al exministro en caso de que no se acoja a su derecho a no declarar.

Ábalos acudirá acompañado del abogado José Aníval Álvarez, a cuya defensa intentó renunciar ayer el exministro, solicitando un abogado del turno de oficio que le asista, lo que el magistrado rechazó, obligándole a comparecer y a designar uno nuevo en tres días.