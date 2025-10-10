Suscribete a
Feijóo: «El Nobel de la Paz es para una mujer insobornable en su compromiso con la libertad»

La carpeta 'sensible' de Ábalos saca a la luz encuentros sexuales del exministro con viagra y varias mujeres a la vez

También alberga la continuación de una conversación sobre 'chistorras', en referencia a dinero en efectivo entre Koldo García y su mujer porque deriva en tema sexual entre ellos

Mujeres, oro blanco y viajes: los diez mensajes de los chats entre Koldo y Ábalos

Ilustración: Jorge González Navarro

Carmen Lucas-Torres y Javier Lillo

La carpeta con 'información sensible' que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha reservado para consulta únicamente de los abogados personados en la causa por delitos de corrupción contra José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, alberga mensajes que dan muestra de ... noches en las que el político contrató servicios de prostitución con varias mujeres a la vez y en las que pidió viagra con el fin de resistir el ritmo.

