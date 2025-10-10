La carpeta 'sensible' de Ábalos saca a la luz encuentros sexuales del exministro con viagra y varias mujeres a la vez

La carpeta con 'información sensible' que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha reservado para consulta únicamente de los abogados personados en la causa por delitos de corrupción contra José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, alberga mensajes que dan muestra de ... noches en las que el político contrató servicios de prostitución con varias mujeres a la vez y en las que pidió viagra con el fin de resistir el ritmo.

Fuentes conocedoras de dichos mensajes trasladan a ABC que, como ya se ha visto en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil unido a la causa, en el que se recogen mensajes de Ábalos con Koldo García y de ambos con su círculo más íntimo, el asesor, secretario y chico para todo del también ex secretario de Organización del PSOE era quien manejaba el dinero en efectivo de desconocida procedencia para pagar los encuentros sexuales.

La citada carpeta con información que el magistrado limitó a las partes por afectar al ámbito íntimo de los investigados también recoge, según trasladan las citadas fuentes, la continuación de la conversación entre Koldo García y su exmujer Patricia Uriz, también contratada en el Ministerio de Transportes, sobre manejo de 'chistorras', en referencia a dinero en efectivo y sobres que debían entregar a Ábalos en su despacho. Se ha apartado de la carpeta principal porque también deriva en una conversación sexual entre ambos.

La Guardia Civil ya adelantó en su último informe aportado a la causa que había encontrado «gastos relacionados con billetes de transportes sufragados por Koldo García a favor de personas que mantuvieron con (José Luis) Ábalos encuentros de carácter personal» y que Koldo había transferido «cantidades dinerarias a tres personas vinculadas a Ábalos, con quienes mantenía una relación lo suficientemente cercana como para que, en varias ocasiones, este atendiera sus demandas de dinero».

Multitud de mensajes y fotografías

En la carpeta sensible que el juez acordó dejar sólo a la consulta física de las partes personadas en la causa en la secretaría del Tribunal Supremo, sin poder llevarse documentación de allí, existen multitud de mensajes y fotografías que corroboran que los servicios de prostitución, cenas, hoteles, viajes de tren y abundante alcohol las costeó Koldo García por petición de Ábalos con dinero que, según le trasladó a su exmujer en una de las conversaciones requisadas, era de Ábalos.

Ya en el informe de la Benemérita se adelantó que al menos Koldo habló con tres mujeres, además de la ya conocida expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, a la que se contrató en la empresa pública Tragsa y se pagó sin ir a trabajar. Una primera a la que habría hecho llegar por Koldo aproximadamente 900 euros en varias remesas, más de 2.360 euros a una segunda a la que denominan Michel los investigados y otros 300 euros que habría pagado a una tercera mujer. «A partir de esta correlación entre las conversaciones y los apuntes bancarios localizados, los pagos acreditados por orden de Ábalos en favor de estas personas ascienden a un total de 3.623,75 euros», indica la UCO.

Además de lo anterior, la UCO incidía en que se ha constatado que, de forma recurrente, Koldo García y su exmujer Patricia Uriz «adquirieron billetes de transporte y abonaron el alojamiento de terceras personas vinculadas a Ábalos con motivo de distintos encuentros de carácter personal». Una práctica que supuso un desembolso total de al menos 4.975,65 euros.

Los investigadores detallaron el 'modus operandi' de esos encuentros: primero Koldo «acordaba con las personas que participaban en estos encuentros la fecha y hora de su traslado hasta el lugar de la reunión» y luego Uriz «gestionaba la compra de los pasajes y la reserva del alojamiento». Esos viajes pagados a terceras personas fueron a destinos como Málaga, Sevilla, Almería, Bilbao, Barcelona o Madrid.

Además, a juzgar por el contenido de la carpeta sensible, hubo otros encuentros desconocidos por Uriz de los que se encargó únicamente Koldo García, según las fuentes consultadas.