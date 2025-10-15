Suscribete a
ABC Premium

Koldo García pide el archivo de la causa porque el Congreso no aceptó investigar adjudicaciones de obra pública

Considera que el juez del Supremo se ha extralimitado y ha vulnerado la inmunidad parlamentaria de Ábalos

Koldo García en el Senado
Koldo García en el Senado efe
Javier Lillo

Javier Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La defensa de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos e investigado por el Tribunal Supremo, ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el archivo de la causa al entender que es nula porque el magistrado Leopoldo Puente ha ... extendido la investigación más allá de lo que permitió el Congreso de los Diputados al aceptar el suplicatorio en enero de 2025.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app