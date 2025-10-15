Suscribete a
ABC Premium

El rechazo entre los pequeños accionistas del Sabadell complica el éxito de la opa de BBVA

En el sector calculan que el 'no' a la oferta sería de al menos el 45% del accionariado

La aceptación de la opa de BBVA solo llega al 2,8% de los accionistas con títulos depositados en el Sabadell

El edificio corporativo del Sabadell en Alicante
El edificio corporativo del Sabadell en Alicante Juan Carlos Soler
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell se mueve en terreno incierto. La entidad catalana desveló ayer un rechazo mayoritario entre los accionistas que tienen depositados sus títulos en el propio Sabadell y eso supone de por sí un duro golpe para los ... intereses del grupo vasco. El margen para el banco dirigido por Carlos Torres para lograr más del 50% de los derechos de voto es muy estrecho, con lo que el éxito de la oferta está ahora más en entredicho que nunca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app