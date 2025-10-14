Suscribete a
ABC Premium

La aceptación de la opa de BBVA solo llega al 2,8% de los accionistas con títulos depositados en el Sabadell

El banco desvela que muy pocos clientes han acudido a la operación y todo queda en manos de los inversores institucionales

El accionista y consejero David Martínez rompe el rechazo unánime del Sabadell y anuncia que acudirá a la opa de BBVA

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno (i), y el presidente del Sabadell, Josep Oliu
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno (i), y el presidente del Sabadell, Josep Oliu ep
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La aceptación de la opa de BBVA solo alcanza el 2,8% de los accionistas con títulos depositados en el propio Banco Sabadell. Así lo ha comunicado la entidad catalana en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ... «con el fin de promover la transparencia y evitar especulaciones en el mercado». Esta comunicación es algo que no estaba previsto y cae con sorpresa en el mercado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app