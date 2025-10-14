La aceptación de la opa de BBVA solo llega al 2,8% de los accionistas con títulos depositados en el Sabadell

La aceptación de la opa de BBVA solo alcanza el 2,8% de los accionistas con títulos depositados en el propio Banco Sabadell. Así lo ha comunicado la entidad catalana en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ... «con el fin de promover la transparencia y evitar especulaciones en el mercado». Esta comunicación es algo que no estaba previsto y cae con sorpresa en el mercado.

El Sabadell ha informado de que el 30,8% del capital social está depositado en el propio banco. Son clientes de la entidad que además son accionistas y, por tanto, el grupo catalán conoce el grado de aceptación que ha tenido la opa entre ellos.

Noticia Relacionada La opa de BBVA al Sabadell llega a su fin bajo la incógnita de una posible segunda oferta Daniel Caballero A las 12 de la noche terminó el periodo de aceptación y el resultado se conocerá el 17 de octubre

De los dueños que tienen depositadas sus acciones en el banco, solo el 2,8% han aceptado la operación planteada por BBVA. Estos equivalen a apenas el 1,1% del total de acciones del Sabadell, lo cual supone un golpe para los intereses del banco vasco, que llevaba semanas animando a los pequeños accionistas para que acudieran a la operación.

El accionariado de la entidad catalana está dividido entre algo más de 40% accionistas minoristas y el resto son de los llamados inversores profesionales, ya sean activos o pasivos. La mayoría de los pequeños accionistas tienen sus acciones depositadas en el propio Sabadell al ser también clientes de la entidad, pero hay algo más de un 10% de minoristas que tienen sus títulos depositados en otros bancos y de los que, de momento, no ha trascendido información.

Este bajo nivel de aceptación entre los clientes del Sabadell supone un golpe para los intereses de BBVA, que sí que confiaba en contar con más apoyos entre los pequeños accionistas. Pero a la luz de las cifras que ha hecho públicas la entidad catalana, todo queda en manos de los grandes inversores.

Entre los grandes inversores ha trascendido más bien poco sobre el nivel de aceptación. El accionista y consejero del Sabadell David Martínez ya anunció que acudiría a la opa con su 3,86% del capital; también comunicó lo mismo el fondo Algebris con menos de 0,1% y trascendió, asimismo, que una parte pequeña de los fondos activos de BlackRock, en torno al 0,5% según las informaciones publicadas, también habría dicho sí a la opa.

En el lado del rechazo se colocan, por su parte, grandes inversores como Zurich. La aseguradora tiene casi un 5% del Sabadell y dio a conocer su rechazo a la opa; una decisión ya descontada porque Zurich es el socio de seguros del Sabadell y no le trae a cuenta que la entidad catalana cambie de manos por el acuerdo que tienen firmado.

Lo que sí se ha encargado de transmitir el BBVA en las últimas dos semanas es que el apoyo de los grandes inversores a la opa es alto, pero sin desvelar mucho más. El resultado final de la operación se conocerá este viernes 17 de octubre y en función del porcentaje obtenido se abrirá un escenario u otro.

El escenario de una segunda opa

BBVA se mostraba hace escasos días convencido de que superará ampliamente el 50,01% del Sabadell con esta opa. Sin embargo, si obtiene solo entre el 30 y el 50%, la entidad vasca tiene la posibilidad de renunciar al umbral mínimo de aceptación y quedarse solo con ese porcentaje.

En caso de seguir adelante con entre el 30 y el 50% de aceptación, esto tendría consecuencias de dimensiones difíciles de calcular en este momento ya que el BBVA se vería obligado a lanzar una segunda opa en efectivo. El mismo día que la CNMV haga público el resultado de la primera opa también establecerá los criterios que deberán seguirse para fijar el precio de esta hipotética segunda operación. El precio ha sido uno de los elementos más polémicos con informaciones opuestas entre ambos bancos.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, sí que ha señalado que nunca decidirían ir a una segunda opa si el precio que tienen que ofrecer por las acciones que no controlen es superior al que han planteado en esta primera operación. Mientras tanto, los directivos del Sabadell en los últimos días han señalado que el precio probablemente tendría que ser mayor. Todo queda, de momento, en el aire.