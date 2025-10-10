Suscribete a
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

La competencia mueve hilos para robar grandes empresas a BBVA y Sabadell

Algunas entidades ya ven efecto castigo sobre ambos grupos tras un proceso de opa demasiado largo

Las compañías de mayor tamaño, por sus necesidades especiales de crédito, son de las más propensas a cambiar

El accionista y consejero David Martínez rompe el rechazo unánime del Sabadell y anuncia que acudirá a la opa de BBVA

Los competidores de BBVA afilan los cuchillos ante la opa: «Estamos dispuestos a captar sus clientes»

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (i), y el presidente de BBVA, Carlos Torres
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (i), y el presidente de BBVA, Carlos Torres EP
Daniel Caballero

Daniel Caballero

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell llega a hoy a su fin con más incógnitas que certezas. Y en ese escenario de incertidumbre sobre el resultado, ya hay quien trata de sacar rédito con el robo de clientes. Pero no de ... todos los clientes sino de unos bastante específicos, las grandes empresas, por las particularidades que estas requieren en sus líneas de financiación.

