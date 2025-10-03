El Gobierno se replantea el límite a las aportaciones a planes de pensiones

El Gobierno planea eliminar los límites de aportación a los planes de pensiones, pero sin mejorar su fiscalidad. El Ministerio de Economía ha sacado a consulta pública una modificación de la ley que los regula con el objetivo, entre otros, de «favorecer el crecimiento ... de las aportaciones al segundo y tercer pilar», es decir, a los planes tanto individuales como de empresa.

A día de hoy la ley establece que la cantidad máxima que se puede aportar a un fondo de pensiones individual es de 1.500 euros anuales; y esa es también la cantidad máxima deducible en la declaración de la Renta, con lo que coinciden el límite financiero y el límite fiscal. En el caso de los planes de empresa el límite es mayor y en total puede alcanzar los 10.000 euros, pero, en cualquier caso, el gran problema está en los individuales, cuyo límite es ínfimo en un momento en el que se insiste en el ahorro para la jubilación.

El Ejecutivo se replantea ahora los topes máximos que él mismo impuso para desligar el límite financiero del fiscal. Lo que plantea el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo es mantener la deducción fiscal en los 1.500 euros, pero que el partícipe pueda aportar a su plan de pensiones todo lo que quiera por encima de esa cantidad sin atenerse a ese límite. Sobre ello pregunta expresamente la consulta pública del Gobierno, para recabar la opinión de los sectores afectados. «Manteniéndose en todo caso los límites fiscales establecidos, ¿considera adecuada la eliminación de los límites financieros a las aportaciones a planes de pensiones?», recoge el texto.

71 por ciento han caído las aportaciones a planes individuales desde 2020 a 2024 tras la reducción por parte del Ejecutivo a 1.500 euros del máximo de aportación

Acometer esta modificación supondría dar marcha atrás, en parte, a lo aprobado por este mismo Gobierno años atrás. En 2020, el Ejecutivo aprobó fijar el máximo de aportación financiera a planes individuales en 2.000 euros anuales y un año después recortó ese montante 500 euros más. El cambio legal que ahora plantean supone enmendarse a sí mismos. En cuanto a las cifras, esas decisiones han supuesto un golpe muy importante sobre el ahorro en planes individuales: en 2020 los españoles aportaron a fondos de pensiones 5.562 millones, y en 2024 apenas fueron 1.594 millones. Esto supone un desplome del ahorro en planes individuales del 71,3%.

El problema fiscal

El trasfondo de esta modificación es más profundo por cómo se configura la tributación de los planes de pensiones. Cuando un partícipe retira su dinero, lo que ocurre a grandes rasgos es que incluye el capital rescatado como rendimiento del trabajo en el IRPF. El rescate puede hacerse de diferentes maneras: todo de golpe o en forma de renta periódica. A nivel fiscal, ahorrar en un plan de pensiones tiene el atractivo de que una parte es deducible año a año según vas aportando y eso reduce tu base imponible, aunque en el momento del rescate tengas que tributar por todo -aún existe alguna reducción para ciertas aportaciones antiguas-.

El problema radica en que hasta 1.500 euros el ciudadano podrá beneficiarse de la deducción fiscal pero la propuesta de Economía no especifica qué pasaría con el excedente que se aporta al fondo de pensiones. Es decir, si una persona aporta 5.000 euros al año, se podría deducir 1.500 euros en ese ejercicio pero tendría que tributar íntegramente por los 3.500 restantes en el momento del rescate, sin haberse beneficiado de ninguna deducción previamente. Esto viene a suponer que, tal como está plasmado ahora en la consulta pública, aportar de más a un plan de pensiones supondría un castigo fiscal frente a otros vehículos de ahorro e inversión.

Claves de la reforma Límite financiero El Gobierno quiere destopar el límite financiero pero no el fiscal. Es decir, en un plan individual te seguirías pudiendo deducir 1.500 euros pero podrías aportar más por encima de esa cantidad. Tributación Si no se toca la fiscalidad de los planes de pensiones en el IRPF, tendrían un castigo fiscal 'de facto' respecto a otros productos de inversión. El sector financiero insiste en que la medida sería inútil si no se reforma el régimen fiscal. El Ministerio de Economía no entra a evaluar ese problema y el Ministerio de Hacienda no hace comentarios.

Desde el sector financiero siguen muy de cerca el recorrido de este anteproyecto, ya que será vital en el devenir de los planes de pensiones. Fuentes del sector de gestión de activos y seguros confirman que ven con buenos ojos las intenciones del Gobierno pero advierten de que necesariamente el Ejecutivo tendrá que reformar también el régimen de IRPF para corregir el castigo fiscal implícito que se generaría en el momento del rescate en comparación a todos los demás productos de ahorro e inversión. Sin eso, dicen, la medida sería completamente inútil al reducir su atractivo por lo gravoso que sería. Asimismo, llevan años reclamando incrementar también la deducción fiscal, pero esa batalla parece que no la tienen en el radar, por ahora.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía señalan que lo que buscan es alinear el marco jurídico español con el europeo, donde no existen estos límites, y que esto es «una consulta pública para conocer la valoración de los interesados ante un planteamiento de retirada de los límites, pero en sentido financiero, no tributario. La parte fiscal no está planteada en la consulta». Desde el Ministerio de Hacienda no hacen comentarios sobre si acometerían algún cambio en el régimen del IRPF.