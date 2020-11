De la exclusión a la inclusión financiera: la banca toma posiciones para ganarse a la España vaciada El nuevo Caixabank y Santander librarán una lucha soterrada por el cliente rural en 2021, y con la amenaza latente del neobanco de BNP Paribas

España se vacía por sus cuatro puntos cardinales hacia las grandes ciudades. El proceso es imparable. Los habitantes del mundo rural van falleciendo o se mueven a municipios mayores. Y los pocos que permanecen se quedan olvidados, aparcados como un coche viejo que ya dejó atrás sus mejores tiempos. Cierran sus escuelas, el médico deja de ser fijo, las farmacias echan la persiana, los ultramarinos pasan a mejor vida... y las sucursales bancarias tampoco son la excepción.

Las entidades financieras iniciaron en la anterior crisis un lento y agónico proceso de cerrar oficinas en los pueblos. «En un momento de ajustes y reducción de costes en la red bancaria, parece justificada la decisión de cerrar oficinas con escaso número de clientes, probablemente, las menos rentables», decía el Banco de España en 2018. Por aquel entonces, y son los últimos datos disponibles, ya había 4.109 municipios españoles sin sucursal -540 más que en 2008-; esto equivalía a 1,25 millones de personas desplazadas del negocio bancario.

La exclusión financiera es un reto para la banca. Hay quienes acusan al sector de haber abandonado al rural español, como dicen los sindicatos. Sin embargo, el panorama está cambiando a pasos agigantados. De la exclusión a la inclusión financiera, los bancos «vuelven» a preocuparse y ocuparse de la España vaciada, aunque en el gremio se defienden diciendo que nunca se han ido de los pueblos.

«Ha sido necesario reajustar los modelos comerciales y de servicios a esta la realidad y desarrollar modelos más eficientes como la gestión remota, las oficinas móviles o las redes agenciales», explica Gorka Briones, socio responsable de Monitor Deloitte. En este escenario de repensar la estrategia de cara al cliente rural, hay tres entidades, que en 2021 serán ya 2, que destacan por encima del resto: Caixabank, Bankia y Banco Santander.

Un gigante rural

Caixabank es la entidad con mayor presencia en pueblos, ya que tiene más de 1.000 oficinas en zonas rurales. Está presente en un 94% de los municipios de más de 5.000 habitantes, y ahora es el único banco en 290 pueblos. Su toma de posiciones en el negocio de la España vaciada viene de su plan estratégico 2019-2021. «Apostamos por mantener esta red para favorecer la cercanía al cliente y la inclusión financiera», comentan desde la entidad.

Bankia es otra que también tiene muy en mente las zonas de menor población. Más allá de la presencia permanente, la gran apuesta del banco por los pueblos pasa por sus llamados «ofibuses» -de los que también dispone Caixabank, en menor medida-, oficinas móviles que van de pueblo en pueblo y permiten a los usuarios realizar las operaciones habituales de una oficina. Son 12 vehículos que prestar servicio a alrededor de 250.000 personas en 373 pequeños municipios de seis provincias (Madrid, Valencia, Castellón, Ávila, Segovia, La Rioja y Granada). Asimismo, disponen de 78 ventanillas desplazadas, que son oficinas dependientes de una sucursal mayor que abren determinados días en función de las necesidades.

Una vez se fusionen Caixabank y Bankia, crearán un gigante rural con presencia en unos 2.200 municipios, y en 290 serán la única firma financiera. A todo ello, asimismo, se unirá su reciente y ambiciosa apuesta por su división «agro». Bankia, de hecho, ha puesto en marcha este año una red de 380 oficinas, en zonas rurales, especializadas en este negocio, que consiste en especializar a sus trabajadores y la operativa para enfocarlo todo al sector de la agroalimentación en territorios muy vinculados al campo, como las dos Castillas, Extremadura, Andalucía...

Competencia

Sin embargo, el camino no está ni mucho menos despejado para el nuevo Caixabank. En 2021 Banco Santander iniciará un acuerdo para prestar servicios bancarios con Correos. En las oficinas del servicio postal, que ascienden a 4.675 puntos de atención, se podrá retirar e ingresar dinero, y también estará disponible llevar efectivo a cualquier domicilio de España gracias a los carteros. El servicio será gratis para los clientes del banco en aquellos pueblos donde la entidad no esté presente, con un límite de dos operaciones por mes. La estrategia de la entidad de origen cántabro es clara: pasar de la exclusión a la inclusión financiera, así como tratar de recaptar al cliente rural. Aunque también cuenta con un objetivo subyacente como dar guerra al nuevo Caixabank. No dejarle la hegemonía en solitario del mundo rural, sino tratar de pelear por esos varios millones de clientes que no tienen acceso a sucursales permanentes o que disponen de muy pocas en su municipio.

En BBVA, en cambio, han optado por reforzar la digitalización para llegar a todos los puntos de España. Una estrategia distinta. «Ofrecer servicio dónde, cuándo y por el canal que el usuario elija son los tres ejes básicos de BBVA en la atención al cliente», explican en el banco, al tiempo que destacan su red de agentes para llegar adonde su «capilaridad distributiva» no alcanza.

Así las cosas, la competencia no termina aquí. Desde el extranjero ha llegado también Nickel, el neobanco de BNP Paribas. Este ha importado a nuestro país un modelo de banca disruptivo que consiste en que los servicios financieros se prestan a través de estancos y establecimientos de lotería. Son los llamados «puntos Nickel», donde se puede abrir una cuenta en la que sacar dinero, recibir ingresos y domiciliar recibos, y que va acompañada de una tarjeta con la que pagar. En lugar de ir a la sucursal, muchas operaciones podrán suplirse en estos otros dos tipos de locales. Aunque señalan que su reto no es competir con la gran banca, sino ser un complemento a ella, y también una alternativa a la exclusión financiera. Los tiempos evolucionan.