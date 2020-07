ENTREVISTA A JAVIER RAMÍREZ , CONSEJERO DELEGADO DE NICKEL ESPAÑA «Nuestro sistema es la alternativa a los cajeros en la España vacía» El neobanco de BNP Paribas aterriza para buscar «revolucionar» el sector financiero

Cuando parecía que la tendencia en España era ir hacia menos entidades financieras, llega a nuestro país Nickel, el neobanco del BNP Paribas francés. Lo hace para tratar de «revolucionar» el sector y los pagos de la mano de los establecimientos de loterías y estancos. Un modelo disruptivo con seis años de experiencia ya en Francia para acercar las finanzas al barrio:

-¿Qué es Nickel?

-Queremos revolucionar el panorama bancario. Vamos a ofrecer lo que la gente necesita para operar en su día a día: una cuenta donde recibir ingresos y domiciliar recibos y una tarjeta con la que pagar. La mayoría de la gente tiene cuentas tradicionales que están pensadas para un público con un nivel de rentas medio. Hay 15 millones de personas en España en paro o con rentas que no son regulares. Unas personas a las que les cobran más de 200 euros al año por tener una cuenta y una tarjeta. Los bancos están abandonando los barrios, cada vez hay menos sucursales. A diferencia de las nuevas propuestas solo digitales, nosotros añadimos dos aspectos básicos: puntos de venta, que son los estancos y establecimientos de loterías, que a la gente le dan seguridad y confianza. Son sitios cercanos y conocidos. Vamos a convertirlos en «puntos Nickel» a los que acudir para realizar todas las operaciones. Cobramos 20 euros al año, y todos los demás cargos son por alguna actividad que realiza el cliente, no existen comisiones. Por ejemplo, sacar dinero de un «punto Nickel» son 50 céntimos, que son para el local, no para nosotros.