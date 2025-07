Real Madrid - Borussia Dortmund, en directo: resultado, ganador y goles del partido de cuartos del Mundial de Clubes hoy

Sigue en directo el partido entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, conoce el resultado, los goles y la última hora de los cuartos de final del Mundial de Clubes.

En poco más de una hora, el equipo de Xabi Alonso buscará una plaza en las semifinales del Mundial de Clubes ante el Borussia de Dortmund. El equipo llega tras haber derrotado en la pasada eliminatoria a una Juventus que no pudo mantener el ritmo para ganarse un puesto en el partido de hoy.

Repite once Xabi Alonso. Con Tchouaméni de ‘tercer central’, Güler como eje y Gonzalo, en lugar de Mbappé, en punta. El francés vuelve a quedarse en el banquillo.

Una tarjeta amarilla, la que vio Jobe ante Rayados de Monterreyen los cuartos de final y que afirmó no saber que conllevaba sanción, priva a estos cuartos de final de un morboso aliciente. Ambos han lucido en el torneo, con un gol cada uno y un MVP.

Niko Kovac va con dos variantes con respecto al XI de octavos de final ante Monterrey. Son las entradas de Sabitzer en la medular y Brandt en ataque. Recordemos, tienen la sensible baja de Jobe Bellingham por sanción.

Los numerazos del chaval en este Mundial de Clubes son como para no ponerle...

Aunque ambos equipos llegan al duelo de cuartos con tres victorias y un empate, los antecedentes favorecen al Madrid, que no ha perdido en los últimos cinco encuentros ante los alemanes.

Es una sorpresa que el canterano blanco sea el máximo goleador del Real Madrid, aunque no tanto que el francés lo sea en el Borussia de Dortmund.

Ha pasado poco más de un año, pero ha cambiado mucho en el Real Madrid y en el Borussia Dortmund. En los onces de hoy no hay tantos que empezaron en Wembley, en esa final de la Champions 2024 que se llevaron los de Ancelotti. Del Madrid, por ejemplo, sólo repiten Courtois, Rüdiger, Valverde, Bellingham y Vini.

«Cada jugador tiene su juego. Al final hay que cuidar a Mbappé que viene de una enfermedad. Tenemos mucho potencial en el banquillo y el partido no se gana con once en el campo, se gana con todos»

«El equipo nos permite ilusionarnos. Cada partido estamos jugando mejor, estamos mejorando todas las facetas del juego. Tenemos que ser optimistas. No hay que cometer errores y estar firmes atrás. El equipo está en una buena dinámica y ojalá continúe».