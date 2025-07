Los García Torres acaban con el Borussia y agendan un Madrid-PSG en semifinales

La semifinal Madrid-PSG que pudo ser en Champions, y que evitó el Arsenal, la habrá en Nueva York este miércoles. Un Madrid muy superior al Borussia se metió entre los cuatro mejores equipos del torneo gracias a los goles de Gonzalo y Fran. ... Ambos García Torres de apellido, pero no son hermanos. Que sepamos.

Real Madrid 3-2 Borussi Dortmund Mundial de Clubes FIFA | Cuartos de final Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold (Mbappé, min.67), Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouameni (Asencio, min.85), Arda Güler, Bellingham (Ceballos, min.67); Gonzalo (Rodrygo, min.86) y Vinícius (Modric, min.67).

1-0, min.10, Gonzalo. 2-0, min.20, Fran García. 2-1, min.92, Beier. 3-1, min.94, Mbappé. 3-2, min.98, Guirassy. Árbitro: Ramon Abatti (BRA). Amonestó a Mbappé (min.98) por parte del Madrid. Y a Gross (min.38) y Couto (min.63) en el Dortmund. Expulsó (min.96) a Huijsen por roja directa.

Repitió equipo Xabi, por tercer partido consecutivo, pero no sistema. O no todo el rato. La paleta de colores de Alonso siempre tiene un tono más. Esta vez, Tchouaméni abandonó la posición de tercer central y jugó en su sitio habitual, pero en fase defensiva sí que Xabi incidió en esa defensa de cinco, con Alexander-Arnold de central derecho y Valverde, de carrilero. Por ahí pululaba Adeyemi y suele caer Guirassy, los dos jugadores más dañinos de los alemanes. Los contuvo bien Alonso con su acertado plan.

Fue una primera media hora celestial del Madrid, con un Borussia hipnotizado ante el meneo blanco. Fran García parecía Roberto Carlos, Guler manejaba al equipo como el mejor Kroos, Bellingham encontraba espacios entre líneas y Valverde ponía sus dos pulmones y los que hicieran falta.

Avisó Gonzalo en el 7, tras un gran centro de Fran García que no logró rematar el canterano. No le volvería a pasar. Tres minutos después, la segunda que llegó a su pie derecho la mandó a la red. Centro de Guler desde el vértice del área y remate de primeras del chaval. La tentación es pensar que solo tuvo que empujarla, pero eso sería osado. Primero, está dónde debe estar un '9' y, segundo, giró el tobillo justo para poner la pelota en el segundo palo y dejar con el molde a Kobel. Cuatro goles en el torneo, pichichi junto a Di María. A ver quién es el guapo que lo sienta contra el PSG. Bueno, si el guapo se llama Mbappé, igual sí.

En el 20, el Madrid dobló la distancia. Recuperó Tchouaméni un balón en la salida alemana, y ahí se inició un rondo en banda derecha. Bellingham, Gonzalo y Valverde se pasaron la pelota durante un minuto mientras el Borussia perseguía sombras. Luego, el inglés se adentró en el área, recibió el pase del niño y el centro lo remató en el segundo palo Fran García. De lateral a lateral y tiro porque me toca. El mejor partido del canterano desde que regresara al Madrid en el verano de 2023.

Bellingham rozó el tercero en el 25, en otra jugada de ensueño de los blancos. Balón de Valverde a Vinicius, el brasileño deja pasar la pelota y la convierte en una asistencia ciega para Bellingham, y el inglés, en su carrera hacia el área, acaba mandando por línea de fondo su disparo con la izquierda. Era un vendaval.

El 'cooling break' llegó justo a tiempo para que el Borussia tomara algo de aire. Kovac se atusaba su frondosa melena, aturdido de lo que estaba viendo. A su favor jugaba que solo era un 2-0 y que el Madrid bajó el ritmo en el tramo final de la primera mitad. Con 30 grados, y las cuatro de la tarde, los ventiladores de agua que había en los banquillos no eran de adorno. Tocaba guardar fuerzas, que aún restaba una hora de partido y, en el horizonte, una semifinal de aúpa contra el campeón de Europa. Y contra Luis Enrique, enemigo número uno del madridismo, con permiso de Guardiola.

No es el Borussia un equipo que se suela dejar llevar. Y no lo iba a hacer, aunque ahora mismo esté muy lejos del Madrid. Kovac hizo tres modificaciones en el descanso, buscando una reacción que no llegó, pero su deber era intentarlo. La tuvo Beier en el 61, en la primera y única parada de Courtois en todo el partido.

En el Madrid, las sustituciones tardaron más de lo habitual en Xabi. Esperó al 67 el tolosarra, y ahí ya se puso en modo semifinal. Descanso para Bellingham, Vinicius y Alexander-Arnold, que además estaban apercibidos de sanción, y minutos para Ceballos, Modric y Mbappé. Cambios para amansar la pelota y rodar a Kylian.

El francés tuvo varias arrancadas de las suyas y en una acabó estrellando el balón en el cuerpo de Kobel. Luka también pudo hacer el tercero con un lanzamiento desde la frontal, pero le pegó mordido y el balón llegó suave a las manos del guardameta suizo.

Cuando el 2-0 ya parecía inamovible, el partido enloqueció en la prolongación. Tanto de Beier en el 92. 2-1. Chilena de Mbappé en el 93, a gran centro de Arda. 3-1. En el 95, estúpido penalti y expulsión de Huijsen, anotado por Guirassy. 3-2. Y en el 97, paradón de Courtois a Sabitzer, para evitar la prórroga.