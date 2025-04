Valverde jugó contra el Deportiva Minera en dieciseisavos de Copa del Rey mientras otros habituales del once aprovecharon para descansar y rotar. Muchos aficionados se llevaron las manos a la cabeza; al fin y al cabo el volante uruguayo es el futbolista más utilizado ... por Ancelotti esta temporada y no pocos se persignan para que no sufra ningún percance con la plaga de lesiones que asola al Madrid. Habría sido entendible por todo ello que se hubiese quedado en casa el día de Reyes. Sin embargo, el 8 fue de la partida y hasta consiguió ser el primero en abrir la lata. Típico de Valverde.

Porque Valverde es así. Valverde te ayuda en una mudanza y luego te hace un bizum por la mitad de la pizza que pedís al acabar. Valverde se ofrece para ir a por hielos en una fiesta cuando se han acabado. Valverde se pone a jugar con los que han reservado el campo durante la hora siguiente, aunque haya acabado reventado, si ve que les falta uno para ser pares. Valverde va a por esa pelota que salió fuera de la pista de pádel por culpa de su compañero. Valverde te arregla la avería del coche, te ayuda con la declaración de la renta, te deja su 'Black & Decker' y te invita a un asado en su casa. Valverde siempre lleva suelto para dejar propina. Valverde te recomienda un buen fisio (y encima acierta). Valverde juega de manera idéntica un amistoso de pretemporada que una final de Champions. Valverde no muestra enfado si le cambian. Valverde es de la escuela de Gary Cooper, esa que tanto añoraba Tony Soprano, la del tipo fuerte y callado.

Valverde es un jugador que vino sin dosificador. No negocia un solo esfuerzo ni entiende de tibiezas. Si puede jugar, querrá jugar, aunque haya sufrido una herida por arma blanca. Hay futbolistas que quieren jugar contra el Liverpool en mayo, pero no tanto contra el Deportiva Minera en enero. No es el caso de Valverde. Ancelotti lo sabe bien y por eso le pone siempre que puede. Porque da fuste y rigor al equipo, al escudo. Una vez un amigo me dijo que él siempre pondría a Valverde de portero en el hipotético caso de que expulsaran a Courtois y ya no quedaran cambios. Creo que es un pequeño detalle que, sin embargo, revela con claridad cristalina la clase de futbolista que es. Como también puede serlo el hecho de que Ancelotti lo quiera de inicio contra el Deportiva Minera. Valverde o barbarie.

