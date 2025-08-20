Fase de «puesta a punto» en el Madrid

El Bernabéu exhalaba alivio. Un penalti bastó para doblegar a Osasuna y regalar a Xabi Alonso su primera victoria liguera en casa. Entre el sudor aún fresco y las voces que se apagaban en la grada, el técnico habló sin alardes: reconoció el ... desgaste, celebró la fe de los suyos y dejó entrever que este Madrid apenas ha mostrado un esbozo de lo que pretende ser.

«El camino es largo, hemos tenido orden pero nos ha faltado soltura, generar más ocasiones», resumió Alonso tras el encuentro. Para el entrenador, la noche dejó señales de que aún queda margen de mejora, pero también de que el grupo avanza: «Con las cosas buenas y con las malas el equipo va mejorando. Estamos en fase de puesta a punto».

Los estrenos también marcaron la velada en Chamartín. Los cuatro debutantes respondieron a las expectativas y así lo reconoció el propio técnico: «Han tenido una actitud muy seria. No les ha pesado pisar el Bernabéu». Especial mención mereció el argentino recién llegado, que apenas llevaba cuatro días entrenando con el grupo. Preguntado por si le había gustado, Alonso sonrió: «Tiene pinta. Además, se ha estado preparando, tenía muchas ganas».

Otro de los nombres propios fue el de Rodrygo. Sobre su papel, Alonso evitó entrar en debates adelantados: «Lo que cuenta ya es esta temporada. Solo llevamos un partido. Hoy han sido circunstancias del partido y diferentes situaciones, pero cuento con él».

Su reencuentro con el Bernabéu como entrenador fue, además, un momento cargado de emoción personal: «Especial, esto es inolvidable, volver como entrenador aquí ha sido muy bonito y esperemos que sea la primera de muchas victorias que pueda celebrar. El ambiente, la mística, el escenario, la grandeza que tiene, el estadio es impresionante y no sólo la historia, también el presente y el futuro».

El gol del triunfo llegó desde los once metros y lo firmó Kylian Mbappé, que también valoró la importancia del estreno. «Fue importante para nosotros empezar con una victoria en casa, sabíamos que iba a ser difícil, Osasuna tenía un plan claro de esperarnos y tenía a Budimir. En el primer tiempo no teníamos espacios y después en el segundo tiempo marcamos pronto, tuvimos más oportunidades y tuvimos más control», explicó el francés. «Esperábamos marcar el segundo pero no llegó. Estamos felices con la victoria y vamos a por más». Mbappé desveló también qué les pidió su entrenador: «Quería que tuviéramos mucho control en el balón, jugar de un lado a otro para que el otro equipo no corra y no tenga espacio para jugar. Hay cosas que podemos mejorar, acabamos de volver de vacaciones, pero es positivo».

En el otro banquillo, Alessio Lisci no ocultó su frustración tras la expulsión de Abel Bretones, que para él no es, y sobre la jugada que decidió el choque: «En directo me pareció clarísimo, pero después vi que es Mbappé el que primero pisa a Juan».