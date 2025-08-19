Gritos de «Franco, Franco, Franco» en el Bernabéu

Se apellida Mastantuono, acaba de cumplir 18 años y este martes debutó como jugador del Real Madrid. Es argentino y se llama Franco, un nombre que mientras en España suena más a apellido, en la nación suramericana es bastante común.

Mediado el segundo tiempo del partido ante Osasuna, Xabi Alonso, técnico blanco, decidió que el chaval saliese al campo. En cuanto la grada le vio despojarse del chándal y prepararse para entrar a la cancha, corearon su nombre: «Franco, Franco, Franco».

Se desata la locura en el Bernabéu para dar la bienvenida a Franco Mastantuono 🇦🇷🔥



Es mucho más fácil, sonoro y llamativo —por razones obvias— gritar «Franco» que un impronunciable apellido de origen italiano que, al parecer, deriva de «Antonio».

Franco Mastantuono jugó 27 prometedores minutos durante los cuales se le contabilizaron 28 toques de balón y 1 remate a puerta.