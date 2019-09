Real Madrid El Real Madrid aprueba sus cuentas con 757 millones de ingresos, cifra récord El club obtuvo 296 millones por marketing; tiene 93.176 socios, 2,.412 peñas y está en marcha la creación de otras 64. El Tour del Bernabéu tuvo 1,3 millones de visitantes y las tiendas recibieron a 7,2 millones de compradores

El Real Madrid aprobó en su Asamblea Ordinaria las cuentas de la empresa. El presidente analizó la situación de presente y de futuro. Los representantes del club refrendaron los ingresos y gastos de la temporada 2018-2019, con unos ingresos de 757 millones, y el presupuesto del curso 2019-2020, que ascenderá a 822,1 millones. Todas esas cifras magnas las detallamos en su exposición mas adelante, en esta información. Primero concretamos las votaciones.

Había 1.049 socios compromisarios presentes para votar cuentas y presupuesto.

Las cuentas 2018-2019 se aprobaron con 1.035 votos contabilizados y este resultado: 1.021 votos a favor, 2 votos en contra y 12 abstenciones.

El presupuesto 2019-2020, que será de 822,1 millones, se aprobó con 1.042 votos contabilizados y este resultado: 1.028 votos a favor, 1 voto en contra y 13 abstenciones.

Tambien se aprobó por mayoría absoluta el mantenimiento de las cuotas de socios. Hubo 1.042 votos emitidos, de los que a favor fueron 1.029. Se sumaron 7 votos en contra y 6 abstenciones.

Pedro López, vicepresidente: «El patrimonio neto ha alcanzado la cifra de 533 millones el 30 de junio de 2019, que son 38 millones más que en el ejercicio anterior»

Florentino Pérez expuso el balance de la temporada pasada en su discurso inicial. Explicó que en la campaña 2018-2019, el primer equipo de fútbol del Real Madrid logró el título del Mundial Clubes por tercer año consecutivo. En baloncesto ganó los títulos de Liga ACB y Supercopa. Y subrayó que en el cuarto trimestre del ejercicio se adjudicó el contrato de ejecución y se cerró la financiación del proyecto de remodelación del estadio Santiago Bernabéu, que tendrán efecto a partir del ejercicio 2019-20.

El Tour del Bernabéu, con 1,3 millones de visitantes, solo es superado por el Museo del Prado en España

El dirigente madridista subrayó que el mayor ingreso de la empresa no lo produce la televisión, como muchos creen, sino el marketing, con 296 millones de los 757 obtenidos la temporada pasada. La entidad tiene 93.176 socios, 2.412 peñas y están en marcha otras 64.

El Tour del Bernabéu tuvo 1,3 millones de visitantes, solo superado por el Museo del Prado. Las tiendas del Real Madrid recibieron 7,2 millones de compradores.

El Real Madrid abonó 319,1 millones de euros en impuestos y pagos a la Seguridad Social en el curso 2018-2019: «Significan el 42,5 po ciento de nuestos ingresos

Pedro López Jimenez detalló que los ingresos de explotación del ejercicio 2018-2019, sin contar las plusvalías obtenidas por traspaso de jugadores, han alcanzado la cifra de 757,3 millones de euros, un 0,8 por ciento más que el ejercicio anterior. El crecimiento de los negocios compensó el menor ingreso obtenido en la competición de Liga de Campeones, de tal manera que la casa blanca ha obtenido un resultado de explotación antes de amortizaciones (EBITDA) de 176,3 millones de euros, un 19,8 por ciento superior al del curso anterior. Logró un beneficio antes de impuestos de 53,5 millones de euros y una vez deducidos los impuestos obtuvo un beneficio neto de 38,4 millones de euros, un 23,1 por ciento superior al del ejercicio anterior, con lo que el patrimonio neto de la entidad asciende a 532,8 millones de euros, 38,3 millones de euros superior al del año anterior.

«Pido la llegada de Mourinho, el mejor entrenador que hemos tenido», valoró un socio, que aprovechó, como todos, las preguntas para analizar las cuentas para convertirlas en mensajes puramente futbolísticos

El saldo de tesorería se situó en 155,7 millones de euros el 30 de junio. Ahora, pagados los fichajes, no hay esa cifra. El flujo de caja generado en las operaciones permitió al club mantener un saldo elevado tras realizar los pagos de primas por logros deportivos del ejercicio anterior. El Real Madrid continúa sin tener endeudamiento pues el valor del endeudamiento neto sigue siendo negativo por cuarto año consecutivo, situándose en un valor de -27,1 millones de euros a 30 de junio 2019, lo que representa, en realidad, no una deuda sino una posición de liquidez neta. Con ello, los ratios de deuda sobre EBITDA y patrimonio neto se han mantenido en valor cero, lo que indica una posición de máxima solvencia. La contribución del Real Madrid a ingresos Fiscales y Seguridad Social asciende a 319,1 millones de euros.

Se presupuesta para la temporada 2019-2020 unos ingresos de 822,1 millones de euros, antes de enajenación de inmovilizado, así como un beneficio antes de impuestos de 41,4 millones de euros.

Los socios hablaron de las cuentas. Uno de ellos criticó al presidente por «centrarse en el estadio, pero ¿de qué sirve un gran estadio si no ganamos?».

Florentino Pérez respondió a ese socio: «Pongamos en valor lo que hemos conseguido. Durante 32 años no ganamos la Copa de Europa. Ahora conquistamos cuatro en cinco años. Demos su valor a lo hecho y a los jugadores, que también se agotan. Ahora, queremos que esos jugadores que tanto han logrado vuelvan a ganar. Pongamos en valor lo difícil que es ganar la Champions».

Fernando de Chávarri, socio compromisario, fue elocuente. Ya está en el club de los cien y cumplirá los 90 años en diciembre. Se ganó los aplausos: «Hemos ganado cuatro Champions en cinco años, algo casi imposible. Tenemos unas instalaciones que son el orgullo del mundo y no siempre se puede ganar. Porque un año no se gane, no olvidemos todo lo que hemos conseguido, que es mucho».

Un socio pidió directamente un cambio en el banquillo: «La llegada de Mourinho, el mejor entrenador que hemos tenido». Todos los socios, sin excepción, hablaron de fútbol en el análisis de las cuentas económicas de la entidad.