Real Madrid El Madrid no pagará más por Courtois

En el Real Madrid eran pesimistas hace unas horas. Vislumbran que Abramovich, el magnate que dirige el Chelsea, no quiere desprenderse de Thibaut Courtois. El guardameta espera con suma tensión su anhelado fichaje por el club español, dirigido deportivamente por Lopetegui y la operación se dilata en el tiempo y teme que no fructifique si el millonario ruso no contrata a otro cancerbero antes del jueves, fecha del cierre de contrataciones en la Premier.

El club español observa que el magnate ruso medita quedarse con el belga hasta 2019

La situación es tan tensa que Christophe Henrotay, representante del portero belga, ha hablado con el Chelsea y ha explicado en público una posición que era conocida, pero que reitera ante la lucha contra el crono que su futbolista soporta en sus vacaciones: «He dejado claro al Chelsea que la mejor opción para Courtois es que se marche al Real Madrid y he pedido por favor que le dejen marcharse para que cumpla su deseo y pueda vivir con sus hijos en España».

Henrotay ha vuelto al ataque porque analiza que Abramovich no busca con prisas un sustituto. Tampoco encuentra un relevo válido. No es fácil. No hay muchos arqueros de un nivel equiparable al de Courtois. Y el propietario del conjunto londinense ha dejado entrever a sus colaboradores que no es importante cobrar ahora 34 millones por él, la oferta del «Real», porque el dinero no es prioritario, y medita quedarse con el meta una campaña más para disfrutar de la seguridad que aporta al Chelsea hasta que acabe su contrato el 30 de junio de 2019. No le preocupa que un día después, el 1 de julio, se vaya con la carta de libertad. José Ángel Sánchez ha llevado a cabo las conversaciones con los ingleses desde hace meses y ha observado esa postura del club londinense. No hay prisa por vender. No hay urgencia. Todo puede variar en las próximas horas, quedan cuatro días de mercado, pro ya se han cubierto tres semanas desde el final del Mundial y no se ha movido ficha.

Keylor y Lunin

Desde el Real Madrid se analiza que Alisson Becker fue fichado por el Liverpool porque el Chelsea no anduvo con rapidez para adquirirlo. Y esa verdad cambió la visión de las cosas. No había una tensión profesional por fichar. La entidad madridista también ha dejado claro que no entrará en juegos de estrategia en las horas finales de mercado. Ha ofrecido 34 millones de euros por Courtois y no superará esa cifra. Si Abramovich quiere tensar la operación, tirará solo de la cuerda.

La casa blanca se encuentra muy tranquila y ha expuesto su mensaje. Si el magnate ruso no mueve ficha para suceder al belga, Courtois vendrá gratis el 1 de julio del próximo año y esta temporada se quedará con Keylor como titular y Lunin, un joven con mucha calidad, de suplente para que adquiera experiencia con una veintena de partidos. Si el belga viene, Lunin será cedido para que compita mucho al máximo nivel. Pero de prisas, nada.