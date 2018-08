Real Madrid El Madrid, de acuerdo con la Premier en adelantar el cierre del mercado de fichajes La Liga estudió acortar el periodo hasta el día 17, pero lo descartó al considerar que a finales de agosto se logran traspasos más baratos

El anticipo del cierre de mercado de fichajes aprobado por la Premier inglesa y la Serie A italiana es una medida que el Real Madrid y otros clubes españoles desearían que se aplicara en nuestra Liga. Varios equipos españoles aprobarían que el mercado de contrataciones se acabara cuando comienza nuestro campeonato nacional, el 17 de agosto, como hacen Inglaterra e Italia. Primero, por ser consecuentes con ese estreno de la competición. No es coherente que la Liga nazca el día 17 y que haya conjuntos que puedan fichar el día 31, dos jornadas después de iniciado el torneo. Y segundo, y más importante, quieren que se anticipe el final del periodo de adquisiciones porque la experiencia dicta que la dilatación del permiso de traspasos durante tres meses, hasta el último día de agosto, solo sirve para alimentar las especulaciones generadas por los agentes FIFA, que anhelan colocar a sus futbolistas, y para extender en el tiempo estrategias para rebajar precios que al final provocan carreras en los últimos días con el objetivo de realizar fichajes que se podrían haber ejecutado tranquilamente veinte días antes.

Los casos de Ander Herrera, Coentrao y De Gea, que no fueron traspasados entre 2013 y 2015 porque sus operaciones superaron las doce de la noche del 31 de agosto de esos años, son ejemplos de esas dilaciones. El propio Manchester United, implicado en todas esas actuaciones fallidas, corrió para pagar los 75 millones por Di María hace tres temporadas al constatar que el Real Madrid no rebajaría ni un euro del coste. «Ese fichaje pudo hacer veinte días antes sin problemas, todo se retrasó para ver si nosotros bajábamos el precio al ver que llegaba el cierre del mercado, y no lo hicimos, ni nunca lo haremos, lo tenemos muy claro, quien quiera un jugador del Real Madrid tenga que pagar lo que vale, y ya lo han comprobado también con Ozil, Higuaín y Morata», subraya un profesional del Real Madrid.

Pérdida de tiempo

El club blanco aboga por ese adelanto con argumentos claros: «Hay que comenzar la Liga con las plantillas definitivas, como hace la Premier. Extender el periodo de fichajes hasta el 31 de agosto crea una ansiedad en todos los clubes a lo largo de muchos meses, permite que los representantes vendan a sus jugadores demasiados meses, inventando ofertas inexistentes. Los futbolistas se sienten tensos, porque no saben si continuarán o no al observar tantas presuntas ofertas que no son verdad. Y los hechos demuestran en la Premier y en la Serie A que al acortar las fechas todo el mundo hace las contrataciones que desea muy pronto (Cristiano), sin tantas especulaciones, y acabaremos con una situación que es falsa».

Medio centenar de ofertas

Este profesional experimentado del Real Madrid es elocuente: «Tenemos contados los supuestos fichajes que en teoría íbamos a hacer este verano y ya vamos por 52 jugadores. De ellos, solo Odriozola era fijo y Vinicius ya era nuestro, los demás son todos inventados. Nos han colocado dos plantillas más de la que tenemos. Si cerramos el mercado el día que comienza la Liga, en esta ocasión el día 19, se acabarían casi todas estas falsedades que enturbian el ambiente de nuestro club y de muchos más».

ABC pidió ayer a Javier Tebas que manifestara su posición de la patronal del fútbol español ante las decisiones tomadas en Inglaterra e Italia. El presidente de la Liga expuso los argumentos para que nuestro campeonato defienda el 31 de agosto como cierre del mercado, que es la fecha que rige en la abrumadora mayoría de las ligas europeas: «La Liga española, por medio de la comisión delegada, analizó los pros y contras de cerrar el periodo de fichajes antes y decidimos que lo mejor era mantener el cierre el 31 de agosto».

El máximo responsable de los clubes explicó su postura: «¿Por qué nos interesa tenerlo abierto hasta el final? Para la Liga sería un error anticipar el cierre. Ahora sabemos que desde el 9 de agosto ningún club inglés tentará a jugadores españoles. En cambio, La Liga tendrá la posibilidad de incorporar futbolistas en el mercado, ya no habrá clubes ingleses inmersos en esas contrataciones y los precios bajarán y serán más asequibles desde el 9 al 31 de agosto. Estratégicamente, para nuestros clubes es mejor extenderlo todo hasta el final. ¿Qué pasa con los equipos que juegan previas europeas durante agosto? No es lo mismo fichar sabiendo que te has clasificado que si no te has clasificado. Nuestros equipos pueden actuar según sus situaciones particulares».