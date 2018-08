Real Madrid Lopetegui provoca la competencia El técnico del Real Madrid expone al equipo que hay once puestos por ganarse, que parten de cero y que su mensaje no es un tópico, es real

La advertencia de Lopetegui fue toda una definición de trabajo. Un acicate para sus futbolistas. El entrenador ha hablado en profundidad con sus hombres. Les ha provocado. Les ha incitado. El responsable deportivo del Real Madrid ha expuesto a sus jugadores, personalmente y en grupo, que «aquí nadie tiene el puesto asegurado». Esas palabras las han escuchado los veteranos a otros técnicos durante tres décadas. Pero el guipuzcoano les puso en alerta: «Digo que nadie tiene el puesto fijo y no es un tópico. Todo el mundo parte de cero. Aquí hay once puestos por ganar, eso es lo que quiero de vosotros, la lucha por jugar».

Sus pupilos no solo trabajan por disfrutar de muchos minutos en el Real Madrid. Media docena de jóvenes lo dan todo para intentar quedarse en la primera plantilla. Julen Lopetegui trabaja con veintinueve hombres. Odegaard y Fede Valverde no se quedarán, serán cedidos, y muchachos como Raúl de Tomás, Borja Mayoral, Marcos Llorente, Kiko Casilla, Lunin y Luca Zidane no tienen asegurada la continuidad. Se entregan para quedarse en el conjunto.

Tres guardametas, Lunin, Kiko Casilla y Luca Zidane, dependen de la llegada de Courtois, que puede hacerse realidad a lo largo de todo el mes de agosto, hasta el final del mercado europeo. La Premier cierra el día 9 el mercado de altas, no el de bajas, aunque Courtois necesita que el Chelsea fiche en ocho días a su sucesor para poder marcharse.

Prima el fútbol de conjunto, no la individualidad

Lopetegui «comienza la era posterior a Cristiano» y aprovecha el adiós de un mito para cambiar la forma de funcionamiento del equipo e igualar la pelea por las posiciones del once, especialmente en el ataque. El vasco «democratiza tácticamente» el fútbol del Real Madrid, ya no habrá un tendencia natural a buscar al portugués a la hora del remate, una idea ofensiva que obligaba a Benzema y a Bale a jugar para él. Hoy, el francés y el galés deben buscar los goles que antes daban a Ronaldo. El técnico extiende este igualitarismo al resto de puestos. «Prima el fútbol total, de conjunto, sobre las individualidades». Quiere un fútbol en bloque, donde todos deben defender. No habrá una figura, como sucedía con Ronaldo, que no ayude en la presión y el robo de balón. Bale y Benzema ya están acostumbrados a hacerlo.

El preparador abre la batalla a todos sus futbolistas para conseguir ser titulares y el combate deportivo entre grandes profesionales por obtener esa plaza es bonito. Julen, como le llaman sus ayudantes del cuerpo técnico, disfruta con esa brega interna de sus pupilos para convencerle en su elección. «Ver luchar a jugadores de tanta calidad por ganarse el puesto es impresionante», señala un integrante del «staff» presente en Miami. «Muchos serían titulares indiscutibles en cualquier otro sitio y aquí compiten por ser el elegido».

Duelos de órdago

Lopetegui provoca la doble y triple competitividad por cada sitio en el once. Esa competencia permitiría hacer dos alineaciones espectaculares. Por ejemplo, un once tradicional: Keylor; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro; Modric, Kroos; Bale, Benzema e Isco. Y enfrente, este equipo de respuesta: Lunin (Courtois); Odriozola, Vallejo, Nacho, Theo (puede irse a la Real Sociedad);Mateo Kovacic, Llorente, Ceballos; Lucas, Vinicius (o Mayoral) y Asensio. En este doble Real Madrid se han quedado fuera Kiko Casilla, Luca Zidane y un atacante cotizado como Raúl de Tomás, que marcó 24 goles con el Rayo Vallecano durante la última campaña.

Los enfrentamientos internos son peliagudos: Si Keylor se prepara para competir con Courtois, el lateral derecho es un hervidero de carreras arriba y abajo de dos colosos internacionales, Carvajal y Odriozola, rivales también en la selección española. En el centro de la zaga, Ramos y Varane son los titulares habituales, pero Nacho ha demostrado su capacidad para cubrir esa posición y Vallejo progresa para obtener esa consideración. Marcelo es el dueño de la banda izquierda. Theo no ha sido rival para él y puede ser cedido a la Real Sociedad, pero Nacho siempre ha cubierto ese flanco con éxito y será su relevo, a expensas de una posible adquisición.

Casemiro es el medio centro del equipo, una labor de contención y destrucción que también pueden llevar a cabo Marcos Llorente y Kovacic. El joven croata tendrá como misión principal el puesto de organizador desde el interior derecha, una labor que ejecutará como sustituto natural de Modric, que necesitará muchas rotaciones. Ceballos debe ganarse ese reparto de esfuerzos para relevar a Kroos como mediocampista. Y los tres puestos de la delantera, ausente Cristiano, presentan «overbooking».

El trofeo Bernabéu, el día 11

Vinicius ha irrumpido en el ataque como ejemplo de la savia nueva que Lopetegui desea introducir en todas sus líneas. El brasileño quiere competir con Asensio e Isco como estilete por la banda izquierda. Lucas será el binomio de Bale como extremo derecha. Y Borja Mayoral y Raúl de Tomás desean pelear con Benzema por ser el ariete del Real Madrid.

Todos querrán brillar ante la afición blanca el 11 de agosto, a las nueve de la noche, en el trofeo Bernabéu. Será el primer partido de la era Lopetegui en Madrid, en su estadio. El club realiza una bonita experiencia de medirse cronológicamente en su torneo a los adversarios de sus treces Champions conquistadas y este verano le toca al Milán, que cayó en Bruselas el 28 de mayo de 1958, en «la Tercera», por 3-2. Di Stéfano, Rial y Gento marcaron los goles del campeón.