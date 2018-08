Real Madrid Las máximas del entrenador del Real Madrid Lopetegui quiere veinte titulares que roten cada cuatro días para tener fuerza y velocidad nuevas en cada partido

Lopetegui ha imbuido a sus hombres de las estrategias de fútbol y de comportamiento que marcarán su dirección al frente del campeón de Europa. Estas son cuatro premisas de su trabajo para competir por la Liga y por la Copa de Europa.

Realizará rotaciones constantes

Lopetegui quiere conseguir que el Real Madrid rinda al mismo nivel en la Champions y en la Liga y para ello dará similar importancia a las dos competiciones, de manera que llevará a cabo un reparto de esfuerzos total que exigirá cuatro o cinco cambios en las alineaciones de los partidos que se disputen cada cuatro días. Para el guipuzcoano no habrá un once titular, espera contar con veinte hombres válidos para jugar al máximo nivel en todos los frentes. Y no quiere que alguien piense que es suplente por no jugar ante el Barcelona o el Atlético. Ese ideario es antiguo para él. No vale en el fútbol moderno.

Savia nueva para aportar fuerza

El entrenador cuenta con los jóvenes para inyectar esa energía que el Real Madrid no tuvo en el pasado campeonato español. Veteranos como Benzema, Modric, Marcelo y Kroos acusaron el desgaste de las dos grandes competiciones y esa debilidad se acusó en la Liga. Ahora, el técnico contará más con jóvenes como Kovacic para conseguir esa fuerza y esa velocidad que tanto se echó de menos.

Presión alta para atosigar al rival

La exigencia física será un baluarte en la estrategia de juego del vasco. Su táctica es realizar la presión desde arriba con el fin de no dejar sacar el balón jugado al contrario y robarlo pronto. Pretende jugar habitualmente en el medio campo del enemigo. Para llevar a cabo ese «pressing» necesitará de toda esa savia joven.

Deben defender los once

El acoso al rival desde la salida de balón conlleva que los once jugadores deben defender, para que el contrario no encuentre ni un futbolista liberado que pueda recibir la pelota. Cada uno de sus pupilos tendrá el cometido de marcar a un enemigo, en las dos áreas.