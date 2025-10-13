Suscribete a
Orlando Ortega anuncia su retirada a los 34 años: «El sufrimiento tiene un límite»

El medallista de plata en 110 m vallas en Río de Janeiro cierra un capítulo «lleno de momentos inolvidables». «Me retiro con la cabeza en alto, orgulloso de mi carrera deportiva y sabiendo que, gracias a Dios, pude lograr lo que muy pocos han podido lograr dentro del atletismo», dijo

Abderrahmane Aferdi y Queralt Criado se imponen en los 10 KM de Tomelloso

El atleta español Orlando Ortega posa con la medalla de bronce conseguida en la final 110 metros vallas del mundial de Atletismo IAAF Doha 2019
EP

El deportista español de origen cubano Orlando Ortega, subcampeón olímpico en 110 metros vallas en los Juegos de Río de Janeiro de 2016, anunció este lunes su retirada profesional a los 34 años, explicando que «el sufrimiento tiene un límite», después de una sucesión de ... lesiones.

