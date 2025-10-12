Suscribete a
ABC Premium

Atletismo

El mito Kiptum devora a Jacob Kiplimo en Chicago

El ugandés gana el penúltimo 'major del año' en 2h02:21 después de volar hasta el kilómetro 35 por debajo del récord del mundo y hundirse en el tramo final

El mito Kiptum devora a Jacob Kiplimo en Chicago
Javier Asprón

Javier Asprón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El mito Kiptum perdura. Su estratosférico récord logrado hace dos años en Chicago (2h00:35) seguirá vigente después de que fracasara el asalto del ugandés Jacob Kiplimo en el mismo escenario. El también plusmarquista de la media maratón (56:42 en Barcelona, en febrero) ... voló sobre las calles de la ciudad del viento durante 35 kilómetros, a ratos proyectando una marca muy cercana a la barrera de las dos horas. Pero el esfuerzo le pasó factura cuando de verdad dicen que empieza el maratón. En solitario, después de dejar al keniano John Korir en el kilómetro 30, su ritmo se vino abajo. Cruzó la meta en 2h02:21, mejor marca personal para él después de debutar en el maratón el pasado mes de abril en Londres en 2h03:37 (fue segundo, tras Sebastian Sawe).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app