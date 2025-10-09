Suscribete a
Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

Oros que valen doble: el reto de volver a ganar tras la maternidad

El embarazo sigue siendo un muro para muchas deportistas: se resienten el físico y la mente y se tambalean contratos, becas y apoyos. Pese a todo, cada vez más vuelven a competir con éxito

Sara Monforte: «Las futbolistas somos de una manera que a los hombres les cuesta entender»

Ana Peleteiro, junto a su marido y su hija Lúa, nacida en 2022. En 2024, se proclamó campeona de Europa en triple salto
Javier Asprón

Entre las muchas fotografías que dejaron los pasados Mundiales de atletismo en Tokio llamó la atención el dominio de las mujeres kenianas en todas las pruebas de mediofondo y fondo, desde el 800 al maratón. Fueron seis medallas de oro para lo que parece ... una nueva generación dorada de atletas. Pero lo más impactante de la hazaña fue comprobar que tres de esas atletas lograron el título después de haber pasado por la maternidad: Lilian Odira (800), Faith Kipyegon (1.500) y Peres Jepchirchir (maratón). «Eso demuestra que cuando eres madre todavía puedes gobernar el mundo», contó a la BBC la excampeona mundial de 800 metros Janeth Jepkosgei, conocedora del cambio cultural que este dato supone para su país, donde casarse o tener un hijo prácticamente obligaba a las atletas a abandonar su carrera deportiva.

