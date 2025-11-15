Marco Melandri: «Álex Márquez es increíble, su mala suerte es que su hermano es un fuera de serie»

Los silencios rumiantes de Valentino Rossi fuera de la pista (no concede entrevistas) son diametralmente opuestos al ruido estridente que hacía dentro de ella. Era tanto, y tan fuerte, que prácticamente eclipsaba todo lo que había alrededor. Él pasaba, y después quedaba la tierra yerma. ' ... Il Dottore' era un diamante con un brillo refulgente que, sin embargo, impedía ver todo el joyero. Porque sí, había también piezas de oro por allí. Una de ellas era Marco Melandri (Ravenna, 43 años), quien charla con ABC antes del Gran Premio de Valencia, que pone fin a una temporada ardua con un titular que pide la vez sin permiso: el azote feroz de los hermanos Márquez. Han sido ellos, y después todo lo demás a una distancia sideral.

-Llega Valencia, final de curso y momento de hacer balance. ¿Piensa, como ha dicho en otras ocasiones, que Liberty Media empuja más por el show que por el lado deportivo? ¿O simplemente busca hacer negocio rentabilizando el dinero invertido?

-Sucede lo que imaginaba. Todos esperábamos que Liberty Media trajese dinero y, de alguna manera, eso conllevase un paso adelante. La realidad es que el dinero lo quiere para ella pues ha invertido mucho aquí. Creo que se presenta un periodo duro para Moto2 y Moto3, ya que querrán alejarlas del paddock. Si ves sus patrocinadores… Están allí solo para poder ver, después, MotoGP. Si esto no lo permites, te cargas las categorías más pequeñas. Solo llegarán pilotos cuya familia tenga posibilidad económica. No sé si esto mejorará el show, el espectáculo.

-¿Valencia?

-Recuerdos magníficos. En 2005 gané una carrera con un público increíble. Terminé delante de Hayden y Valentino. Estaba Michael Jordan por allí. Todo era una fiesta. Era como estar en una película. Me habría gustado ver a Márquez esta vez, pero no será así desgraciadamente. Necesita descansar, porque este año ha dado todo lo que tenía tras un tiempo complicado por culpa de las lesiones.

-Hace poco se publicó en ABC un artículo titulado 'La vida más allá de MotoGP'. En su caso, que sí probó la miel del éxito, ¿cómo es ese tránsito tras la retirada?

-Cuando dejas de correr sientes miedo, porque no sabes qué hacer. En mi caso, comencé muy joven. Tan joven que uno podría tener dificultades para moverse en una nueva vida. Por suerte, siempre cultivé muchas pasiones más allá de la MotoGP. De hecho, cuando aún no me había retirado seguía con la música. Es un mundo que me acompaña desde pequeño. Me encanta, soy DJ. Por supuesto, también las carreras con las bicis Enduro. Es un pasatiempo, pero lo otro no. Verás, junto a otras personas llevamos ya tiempo produciendo música. Me gusta seguir experimentando esto para ver hacia dónde me lleva.

-Lo del miedo a dejar de correr es muy poético.

-Pero es la verdad. Creo que muchos pilotos permanecen en ese ambiente cuando finalizan sus carreras porque tienen pánico a ser olvidados. Para evitar eso, a veces desempeñan trabajos que no les gustan demasiado. No es mi caso, por suerte. Quiero descubrir el mundo cultivando nuevas habilidades.

-Las otras ya las conocemos. Con quince años, en 125 cc, ganó su primer Gran Premio, en Assen, delante de Alzamora. Cuando mira atrás y ve ese adolescente… ¿Qué ve?

-Un niño, aunque la sensación es que cuando estaba allí ya era un adulto. No sé, algo muy extraño. El deporte te hace crecer rápidamente. Te hace sentir un hombre, aunque no lo seas.

-Después llega a Aprilia. El post Rossi, aunque siempre ha subrayado que usted era una persona completamente distinta a Valentino. ¿En qué sentido?

-Sí, es verdad. Hace años era… no te digo frágil, pero sí muy cerrado. No sé, pero no lograba imponer mis ideas. Acumulaba y acumulaba… Después, lógicamente, explotaba. Me sucedió frecuentemente. Con la escuadra mil veces, porque no tenía la fuerza de decir las cosas a su debido tiempo.

-¿La madurez, en todos los sentidos, le llega con el Mundial logrado en 2002? Una gran batalla contra Fonsi Nieto.

-Sí. A partir de ahí comencé a adquirir esa capacidad, sí. La de saber imponerme cuando era necesario. Lo hacía por el bien de todos, y no por malicia o arrogancia. No era un tipo volcánico.

«Cuando ganas, no disfrutas inmediatamente. Lo primero que sucede es echar fuera la rabia acumulada en los momentos complicados. Sí, es una sensación extraña. Contradictoria. La felicidad llega siempre después, en frío»

-Hablemos de la victoria como fenómeno antropológico. Una vez Buffon me dijo que para él no era una explosión de alegría sino simplemente una liberación. ¿Así fue en su caso con la de 2002?

-Es verdad lo que dice Gigi Buffon. Cuando ganas, no disfrutas inmediatamente. Lo primero que sucede es echar fuera la rabia acumulada en los momentos complicados. Sí, es una sensación extraña. Contradictoria. La felicidad llega siempre después, en frío, cuando has metabolizado todo. En mi caso, cuando dejé de correr comencé a disfrutar verdaderamente todo lo que había sucedido. En activo no, porque te centras en lo que no va bien para tratar de mejorarlo.

-Recuerdo la primera vez que le entrevisté para 'Relevo'. Hablaba de algunos compañeros. Me llamaron la atención sus palabras sobre Carlos Checa...

-Me ayudó mucho, y eso no se debe dar por hecho. Era mi compañero, sí, pero esto es un deporte individual. Normalmente, tu partner tiene moto idéntica, luego es tu primer gran rival. La competencia puede llegar a ser feroz. Por eso siempre digo que con Carlos fue todo lo contrario. Me ayudó más que nadie.

-Lo vemos también a día de hoy. La rivalidad, me refiero. Imagino que sigue la competición. Lo de los hermanos Márquez, especialmente Álex, no lo vimos llegar.

-Sinceramente yo sí. No me sorprende. Si le veías en Moto2 y Moto3 ya ganaba a Pecco, Martín… Ha logrado mundiales. No es un cualquiera, precisamente. Su mala suerte es que su hermano es un fuera de clase, un fenómeno total y absoluto. Alex, para la gente, es el hermano de Márquez, pero hizo cosas increíbles como piloto. No solo ahora. Es más, ahora prosigue con esa regularidad que siempre le distinguió.

-Su versatilidad, destreza y calidad hicieron que destacara -casi por igual- en escuadras satélites y oficiales. Eso sí, usted dijo que antes eso tenía mucho más mérito. Cuando estaba en el team Gresini le llegaban los motores usados de Rossi. ¿Hoy es más fácil ganar allí, entonces?

-Hoy tienes los congelados. Sí, los siete, luego dispones de motores nuevos toda la temporada. Además, el desarrollo en mi época era mucho más rápido respecto a hoy. Las escuadras oficiales estaban varios pasos por delante. Mira lo que dijo en su día Rubén Xaus: «Cuando había competencia con los neumáticos (Bridgestone y Michelín), había unos para el satélite y otros para el oficial». No era todo igual, porque el satélite pagaba por tenerlos. Hoy día todo está más unificado, aunque el oficial siempre tiene un pelín más.

-En 2005 llega a Gresini Honda. En ese campeonato de Motomondiale termina segundo, detrás de Valentino Rossi (Yamaha). Hayden y Edwards fueron tercero y cuarto, respectivamente. Biaggi, quinto. Ahí usted derrocó a Gibernau, que por cierto estaba en la oficial. Por eso incido en que eso, antes, tenía más mérito que hoy día. Fue lo más cerca que estuvo de campeonar en MotoGP, incluso compitiendo desde la Serie B.

-¡Qué gran año! Después, sinceramente esperaba llegar a Repsol, pero ellos buscaban un español. Entonces, llegó Dani Pedrosa. No es que le quisieran concretamente, es que apostaban por un español. Se encontró en el lugar correcto en el momento más apropiado. Tuve mala suerte, aunque he de reconocerle su enorme talento.

-Con Gibernau la relación fue buena más o menos.

Cuando llegué me trataba un poco así… Ya sabes, era un chico, además venía de temporadas complicadas… Efectivamente, sobre el papel partía como segundo piloto. Él acaparaba toda la atención. Después, cuando iba igual o más veloz que él surgió algo de tensión, pero siempre bajo control. Lo podría definir como una sana rivalidad con Sete.

-Cuando Rossi estaba en activo todo el país iba con él. Eso, de alguna manera, le restaba presión a usted. Por otro lado, sus éxitos -cuando se producían- se minimizaban mediáticamente. Cuando ganaba Melandri era como si no fuera noticia.

-Es la verdad. Valentino fue muy bueno porque hizo crecer y mejorar la MotoGP, sin duda. El sistema se benefició de eso. El trato, sin embargo, no era el mismo para todos. Existía la valentinodependencia.

-El sistema también les necesitaba...

-Sí, pero como un complemento que engalanaba todo. Valorizábamos más al actor principal.

-La prensa estaba con él. Era intocable. Hace poco rebotaron en España unas sonadas declaraciones de usted sobre la polémica de Malasia que tuvo con Marc Márquez. Dijo que en Sepang 2015 se vendió la imagen de víctima de su compatriota, cuando en realidad…

-Sí, fue el culpable. Es la realidad. La dirección de la carrera, la Federación Internacional, el TAS… Todos le han responsabilizado de lo sucedido, porque terminaron sancionándolo después. Son solo las teles, los periódicos y las radios… Ellos han contado cosas que no son verdad. La gente que tifa alguien es normal que lo defienda hasta la muerte. No sé, quizás si yo hubiera estado ahí lo habría hecho peor, pero mirando el hecho concreto lo veo y opino así. Mucha gente también, pero no tiene la valentía de decirlo.

-Imagino que con él la situación no es agradable.

-No tengo problemas con nadie. Con Valentino… siempre las puertas abiertas. Estoy preparado. ¿Sabes? Para mí las carreras son una cosa, y lo que hay fuera, otra. Mira, esto lo hago con mis amigos, conmigo mismo también. En mi caso, reconozco que cometí un error estúpido en 1999 con Alzamora. No pasa nada, sucede, es la vida, todo va muy rápido en el asfalto. Puedes perder la cabeza, porque somos humanos. Pides perdón; no pasa nada.

-Para esto hay que ser humilde y, sobre todo, muy fuerte.

No lo sé. Para mí es lo normal. Es lo único que me hace estar bien por la noche cuando me miro al espejo antes de marcharme a dormir.

-En 2006 coincide con Toni Elías...

-Magnífico con él. Tanto dentro como fuera de la pista. Nos mejorábamos respectivamente. Nos divertimos mucho. Es un recuerdo magnífico el de aquel periodo.

-2008 en Ducati. Siempre complicadísima, salvo cuando se habla de fenómenos como Casey Stoner. Él gobernó por vez primera en Borgo Panigale.

-Llegué cuando acababa de ganar. Cualquier problema que surgía se me imputaba a mí. Después, fueron aterrizando pilotos y más pilotos… Cuando vieron que todos tenían la misma suerte que yo comenzaron a reconocer la dificultad de esta moto. Entendieron que yo tenía razón en lo que decía. Con Valentino se cercioraron definitivamente que algo no iba bien. La moto, sin más.

-¿Qué hicieron al respecto?

-Cambiaron a muchas personas. Llegó Luigi Dall'Igna, y desde entonces se han visto los resultados. El éxito de ahora -con los Márquez- parte de allí, con su llegada. De eso no hay ningún tipo de duda.

-Además de los hermanos Márquez, el Mundial de 2026 se presenta con alicientes nuevos. A ver cómo comienzan Bagnaia y Jorge Martín tras un año duro, cada uno por razones diversas. Otros nombres propios son Aldeguer, Acosta, Morbidelli, Bezzecchi… ¿Qué espera?

-No sé, es difícil. Creo que Fermín Aldeguer es un magnífico piloto. Así se lo dije a Gresini cuando perdieron a Marc y lo está demostrando. Martín también puede hacer cosas importantes con Aprilia, pero habrá que ver el feeling y otras alquimias. Por ejemplo, con Bezzecchi, una gran sorpresa. También me gustaría ver ahí delante la Yamaha luchando, pero la V4 parece un poco por debajo de las expectativas. Veremos.