Última hora
La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

NFL EN MADRID

El fútbol americano vuelve al Bernabéu 67 años después

EN 1958, soldados estadounidenses jugador un partido de exhibición tras un Real Madrid - Valencia

Tiroteos, encefalopatías y drogas: el lado trágico de la NFL

Soldados americanos, durante el duelo de exhibición de 1958
Soldados americanos, durante el duelo de exhibición de 1958 abc

Manuel Merinero y Pablo Lodeiro Fernández

A la llegada de la NFL a Madrid solo le queda un día para eclosionar de manera definitiva, muy altas las expectativas del Miami Dolphins - Washington Commanders que se disputará mañana en el estadio del Real Madrid. Un duelo que, como es lógico, ... será el primer choque de la liga estadounidense en territorio español pero, aunque parezca sorprendente, ya tiene un predecesor. Así lo destapó el presidente de la Federación Madrileña Gonzalo Pérez durante su entrevista con ABC. El 16 de noviembre de 1958, el feudo blanco se abarrotó para disfrutar de un Madrid - Valencia, victoria local tras un gol de Puskas y un doblete de Jesús Herrera. Sin embargo, tras el pitido final, sucedió un hecho inédito para la sociedad española de aquella época.

