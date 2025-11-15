El fútbol americano vuelve al Bernabéu 67 años después

A la llegada de la NFL a Madrid solo le queda un día para eclosionar de manera definitiva, muy altas las expectativas del Miami Dolphins - Washington Commanders que se disputará mañana en el estadio del Real Madrid. Un duelo que, como es lógico, ... será el primer choque de la liga estadounidense en territorio español pero, aunque parezca sorprendente, ya tiene un predecesor. Así lo destapó el presidente de la Federación Madrileña Gonzalo Pérez durante su entrevista con ABC. El 16 de noviembre de 1958, el feudo blanco se abarrotó para disfrutar de un Madrid - Valencia, victoria local tras un gol de Puskas y un doblete de Jesús Herrera. Sin embargo, tras el pitido final, sucedió un hecho inédito para la sociedad española de aquella época.

Enfundados en cascos y hombreras y al ritmo de una banda musical, por el césped comenzaron a desfilar soldados de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos provenientes de diferentes rincones de Europa para, por primera vez en la historia, jugar un duelo de exhibición de fútbol americano en España. Se vieron las caras los Tigers, conformados por militares destinados en Toul, Francia, y los Tacooners de Giebelstadt, Alemania.

Con avidez, varios operarios quitaron las porterías, sustituidas por los palos de la disciplina americana, y pintaron a toda prisa las marcas que señalan las yardas y las zonas de anotación. Después de sonar el himno estadounidense, el coronel Ernest Hardinse agradeció al público su presencia y comenzó el supuesto espectáculo.

El problema fue que, según narran las crónicas de la época, la confusión producida por las normas del fútbol americano, añadida al fuerte frío que atravesaba la capital aquel fin de semana, provocaron que el abandono fuese rápido y casi masivo. Aquel decepcionante primer contacto entre el deporte y el público nacional, aun así, plantó una semilla que ha germinado con fuerza y que ha ocasionado que, 67 años después, la NFL haya elegido a nuestro país como un destino idóneo para extender su imperante negocio.

De hecho, no sería hasta los 80 cuando los españoles comenzaron a arrimarse al deporte. «El primer lugar donde se empiezan a fundar clubes es en Barcelona. Estaban los Badalona Dracs y los Búfals de Poblenou entre otros. Más tarde, aparecen en Madrid los Osos de Ribas y los Dolphins de Coslada, que luego se acaban llamando los camioneros, porque delfines en esa zona había pocos», explica Pérez.

Ya formados los pelotones, en 1987 se establecieron las primeras ligas y, en los 90, el gran salto se produjo con un campeonato patrocinado por la marca alcohólica Beefeater. «La peor época fue durante el cambio de siglo, desaparecieron muchos equipos, cerró NFL Europa y, aunque sí hubo expansión territorial, no había bases sobre las que construir», asegura el presidente. Pero todo cambió en 2020, cuando hubo un inesperado aumento en las inscripciones.

«Justo después de la pandemia, teníamos 1.100 fichas en la federación madrileña. Ahora son 1.500 y soñamos con 2.000 en los próximos cinco cursos. Este incremento se debe al fútbol bandera ('flag football'), la variante sin contacto y que será deporte olímpico en Los Angeles 2028», analiza Pérez. De hecho, casi todas las nuevas licencias, como asegura el dirigente, son para esta vertiente del fútbol americano y de mujeres, una gran noticia que se debe, principalmente, a que la selección femenina es un referente mundial y, hace un mes, conquistó el bronce en el Europeo.

Ese éxito, aupado por las subvenciones que la federación recibe tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, ha permitido que el grupo dirigido por Pérez consiga reclutar todos los meses a nuevos jugadores y jugadoras en los diferentes centros de la capital.

«Nuestro objetivo es que el flag fútbol entre en las escuelas, yo creo que la gente no sabe ni que existe y, además, es mucho menos lesivo que el fútbol americano. Si le añades su futuro olímpico, es una apuesta segura», augura Pérez.

Un futuro prometedor para un deporte, con dos vertientes, que comenzó entre bostezos y en una fría noche otoñal y que ha acabado por convertirse en todo un fenómeno dentro de nuestras fronteras. La fiesta del fútbol americano está a punto de eclosionar 67 años después.