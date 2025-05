Topuria, sobre el Makhachev vs Della Maddalena: «Islam está mentalmente roto y eso le puede afectar en el wélter»

La guerra está servida. Ilia Topuria, que tratará de conquistar su segundo título mundial en la UFC, en este caso el del peso ligero, está sumido en plena batalla dialéctica con, precisamente, el campeón de esa división, Islam Makhachev, que la abandonará para disputar el cetro del peso wélter (una categoría de peso superior). El hispanogeorgiano tachó de «hipócrita» al monarca ruso y número uno libra por libra de la UFC porque «critica lo que precisamente ha hecho», puesto que argumentaba que no le daba el combate a Topuria porque no tenía el empaque suficiente en la división y él obtendrá el disparo por el título de manera directa.

«Tiene miedo, por eso se ha escapado de la división», apuntaba Topuria en la rueda de prensa previa a WOW 19, en Alicante, dondo lanzó numerosos dardos a Makhachev. Este respondió a través de sus redes sociales. «La diferencia entre tú y yo es que yo arrasé en mi división y pasé a la siguiente, pero tú te alejaste de dos contendientes que tuvieron 5-9 victorias consecutivas en la división de peso ligero. No eres nadie en la división de peso ligero, solo un bocazas de España con un buen corte de pelo. Consigue una victoria y podemos hablar, chico», escribió Makhachev, dejando la puerta abierta a un posible enfrentamiento en el futuro.

Así, durante la rueda de prensa de Alicante, preguntado por ABC MMA acerca del próximo combate entre Makhachev y el campeón del peso wélter de la UFC, Jack Della Maddalena, Topuria dejó clara su posición. «Creo que Islam está en un momento en el que mentalmente está roto, no creo que le venga de manera positiva saber en su interior que ha abandonado la división por miedo, porque no hay otra explicación. Imagínate que hubiera abandonado la división teniendo un Max Holloway o algún contendiente que mereciera la pena y que todo el mundo chillara su nombre. No sé si eso le va afectar mentalmente en el peso wélter. Que haga con su vida lo que quiera», respondió tajante el hispanogeorgiano.

La realidad es que viene por delante un verano más que interesante. Por un lado, Topuria se enfrentará a Charles Oliveira por el título del peso ligero de la UFC el próximo 28 de junio, en Las Vegas, mientras que Makhachev espera cerrar una fecha para poder asaltar el wélter. Las superestrellas de la compañía estarán compitiendo y, quien sabe, si en un futuro no demasiado lejano acaban cerrando sus diferencias dentro del octágono.