Topuria tacha de «hipócrita» a Makhachev: «Su mánager me tendría que dar las gracias por no darle una paliza a su mayor estrella»

Ilia Topuria ha regresado a su tierra, Alicante, el lugar donde comenzó a forjar su leyenda dentro de las artes marciales mixtas (MMA). Allí ha encabezado la rueda de prensa de WOW 19, la mayor liga de este deporte en nuestro país, de la que es accionista. Y, obviamente, había muchas preguntas que responder después de que se haya anunciado su pelea por el título vacante del peso ligero de la UFC ante Charles Oliveira.

Un cinturón que se ha visto obligado a dejar el campeón ruso de la división, Islam Makhachev, que no ha querido darle la oportunidad a Topuria y sí buscar un nuevo reto en una categoría de peso superior, en el wélter. «Es el mayor hipócrita que yo haya visto. Me decía que no me quería dar la oportunidad porque era el chico pequeño, y ahora el chico pequeño es él, que está buscando la misma oportunidad que yo estaba buscando. Criticaba una decisión mía cuando él está haciendo lo mismo, no he visto más hipocresía en su vida y así estará asesorado...», ha respondido El Matador a una preguntada formulada por ABC MMA.

Recientemente, el mánager de Makhachev, Ali Abdelaziz, había señalado que Topuria «debía darle las gracias por dejar el título vacante». Y el hispanogeorgiano no se ha mordido la lengua. «A mí me tendría que dar las gracias Ali Abdelaziz por no haberle metido una paliza a su estrella y que hoy en día tenga algo de valor es gracias a mí, porque le han sacado por la puerta trasera. Todos lo saben, era la pelea que todo el mundo quería ver, yo me habría preparado para ello y se escaparon. Nunca aceptaron el combate, jamás aceptaron y menos me han hecho ningún favor. Solo escaparse a tiempo para tener algo de valor«, ha espetado.

Noticia Relacionada Topuria busca doblar su leyenda Álvaro Colmenero El luchador hispanogeorgiano peleará por un segundo cinturón mundial en la mayor liga de MMA del mundo

Respecto a la posibilidad de que, en algún momento, se termine dando el pleito ante Makhachev, Topuria ha dejado caer que ve complicada la posibilidad, después de haberse «escapado». «Si alguien huye, tampoco hay que hacerle bullying. Hay que dejarlo escapar; tampoco quiero pelear con gente que no quiere pelear conmigo. Si quieres pelear en condiciones profesionales, lo hacemos; si no, tampoco voy a ir corriendo detrás de ti para perseguirte», ha lanzado. «Quería hacerlo porque los fanáticos querían ver ese combate, era algo súper emocionante para todo el mundo», ha añadido El Matador.

«Voy a cumplir otro sueño más»

En cuanto al reto que tiene por delante en el UFC 317, que se celebrará el 28 de junio en el marco de la International Fight Week, Topuria ha señalado, con su habitual confianza, que se proclamará campeón mundial del peso ligero, al igual que hizo ya en el peso pluma. «La verdad, me da mucha pena por Charles, pero bueno, al final del día es mi trabajo. Voy a cumplir otro sueño más que siempre tuve, que era convertirme en campeón de otra división, por lo que el resultado será el mismo: siempre salir victorioso. Charles va a pagar por Islam Makhachev», ha apuntado.

En cualquier caso, El Matador ha afirmado que no es nada personal con el excampeón brasileño, pues le tiene cierta estima. «Con Oliveira, lo que sea menos doloroso para él, eso haré, porque me cae muy bien», ha dicho con sorna. «Va a sufrir conmigo muchísimo, el estilo que yo represento para Charles es muy complicado, yo no soy ninguno de los que se haya enfrentado antes y, con los anteriores, ha acumulado 10 derrotas, si yo no me parezco a ninguno de ellos, imagínate lo que tiene por delante. Se ha encontrado en una habitación conmigo solo... y le agradezco que haya aceptado este reto», ha añadido el hispanogeorgiano.

Por último, sobre la posibilidad de seguir persiguiendo al peso wélter a Makhachev, Topuria ha sido tajante: «Por supuesto que sí, por qué no, si los fanáticos me quieren ver pelear en el peso wélter y hay algún campeón que tenga la empresa en ese momento, por qué no, yo peleo para entretenar a la gente, pero también me tiene que motivar el reto, si se aparece la oportunidad yo estaré dispuesto, pero también que lo esté la otra parte, que no pongan excusas».