Makhachev arremete furioso contra Topuria: «No eres nadie en la división de peso ligero, solo un bocazas...»

Ilia Topuria e Islam Makhachev se han encarado públicamente a través de redes sociales. Con la derrota de Belal Muhammad contra Jack Della Maddalena, el ruso ha encontrado vía libre para subir al peso wélter (170 libras o 77, 1 kilos), evitando la pelea con Topuria. Esto no ha sentado bien al hispanogeorgiano, el cual no ha dudado en provocar. En la rueda de prensa del WOW 19 celebrada en Alicante, El Matador atacó con todo. «Es el mayor hipócrita que yo haya visto. Me decía que no me quería dar la oportunidad porque era el chico pequeño, y ahora el chico pequeño es él, que está buscando la misma oportunidad que yo estaba buscando. Criticaba una decisión mía cuando él está haciendo lo mismo, no he visto más hipocresía en su vida y así estará asesorado...», contestaba Topuria a la pregunta de ABC MMA.

«A mí me tendría que dar las gracias Ali Abdelaziz por no haberle metido una paliza a su estrella y que hoy en día tenga algo de valor es gracias a mí, porque le han sacado por la puerta trasera. Todos lo saben, era la pelea que todo el mundo quería ver, yo me habría preparado para ello y se escaparon», añadió. Rápidamente las redes empezaron a rebosar de las declaraciones del hispanogeorgiano, por lo que en un abrir y cerrar de ojos contestó Makhachev.

«La diferencia entre tú y yo es que yo arrasé en mi división y pasé a la siguiente, pero tú te alejaste de dos contendientes que tuvieron 5-9 victorias consecutivas en la división de peso pluma», apuntaba en X. Este motivo es uno de los principales argumentos que el equipo del ruso saca a la palestra para justificar el cambio de división. Sin embargo, eso no quita que hayan retrasado todas las negociaciones para el UFC 317 (donde, finalmente, Topuria enfrentará a Oliveira).

Makhachev también volvió a hacer mella en que el excampeón del peso pluma (145 libras o 65, 8 kilos) necesita demostrar su validez en el ligero (155 libras o 70, 3 kilos). «No eres nadie en la división de peso ligero, solo un bocazas de España con un buen corte de pelo. Consigue una victoria y podemos hablar, chico», cerraba en su publicación. Aunque todo aficionado en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) quiere ver la pelea entre ambos, esta parece alejarse poco a poco.

Hasta el propio Ilia Topuria ve lejana la posibilidad de que se celebre. «Si alguien huye, tampoco hay que hacerle bullying. Hay que dejarlo escapar», relataba El Matador en la rueda de prensa. No obstante, todavía no es imposible. La tensión entre ambos es notoria, por lo que si en algún momento Makhachev decide bajar de nuevo (quizá a raíz de una derrota contra Della Maddalena) podríamos ver dicha justa, motivada por este cruce de declaraciones y los que vendrán en un futuro.