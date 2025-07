Ilia Topuria sorprende al mundo con sus palabras: «No soy invencible…»

En la actualidad, hablar de Ilia Topuria ya no es hablar de un peleador cualquiera. Es hablar del nuevo rostro de las artes marciales mixtas (MMA). El Matador ha aumentado su leyenda a pasos agigantados. En sus últimas tres peleas se ha convertido en campeón del peso pluma (145 libras o 65, 8 kilos), ha defendido una vez e incluso se ha convertido en doble campeón al ocupar el trono del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos). En todo este proceso, su confianza rebosaba allá donde iba. En su primer combate titular, contra Alexander Volkanovski, ya posó con el cinturón antes de ganarlo. Con Holloway, modificó su récord en Instagram semanas antes de la contienda.

Para este UFC 317 siguió con la misma filosofía. A la hora de hacer las fotos oficiales en Las Vegas, ya lo hacía con los dos cinturones. También, hubo un momento que causó polémica entre los aficionados. Fue un vídeo que subió la noche antes de la pelea en el que celebraba junto a su equipo la victoria. Todo eso, junto a sus declaraciones de que noquearía a Charles Oliveira en el primer asalto, crearon un clima de descontento. «Estás subestimando a Oliveira», o, «eres un arrogante…» fueron de las frases más sonadas. Pero nada más lejos de la realidad. Toda esa soberbia de la que se le acusa no es otra cosa que confianza en el trabajo bien hecho.

«No soy invencible. Al contrario. Me siento vencible, y por eso trabajo tan duro. Le pongo tanta dedicación. Y por eso hago el trabajo que hago, y no quiero dejar nada en el tintero. Y el trabajo está tan bien hecho que siento que no me cabe ninguna duda», explicaba el propio Topuria al responder una pregunta del periodista del Diario Sport Nil Jaime en la rueda de prensa posterior a su combate. «Y por eso celebro las cosas la noche anterior, porque siento que la victoria se construye y debe celebrarse al final del campamento. Porque no viviría conmigo mismo si no me esforzara tanto. Así que siento que eso es lo que pasa. Me esforcé tanto y me lo merezco», terminaba de señalar. Estas palabras añaden una capa extra de profundidad al hispanogeorgiano.

Ilia Topuria no tiene poderes sobrehumanos. Simplemente tiene algo que cada vez cuesta más encontrar, la capacidad de esforzarse día tras día. La disciplina. El no fallar aunque tengas días malos y darlo todo en cada entreno. No se celebra la victoria como tal. Lo que se celebra es el haber resistido durante todo el tiempo, haciendo bien el trabajo. La clave del éxito es todo lo contrario a lo que se presupone. Consiste en no dejar rienda suelta a la suerte, sino en tenerlo todo controlado. En otra entrevista con la UFC, comentó que antes se preocupaba de lo que pudiera pasar, pero es pasado. «No voy a viajar en el futuro. No pienso en si esto o aquello sucede. estaré preparado para todo», sentenciaba.