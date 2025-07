Ilia Topuria, dubitativo sobre la pelea con Islam Makhachev: «No creo que se vaya a dar…»

No hace muchos meses atrás, la pelea entre Ilia Topuria e Islam Makhachev estuvo muy cerca de suceder. La ajustada derrota de Belal Muhammad impidió que sucediera uno de los duelos más grandes en la historia de las artes marciales mixtas (MMA). Finalmente, el ruso ascendió al peso wélter (170 libras o 77, 1 kilos) en busca de su segundo cinturón. Topuria hizo lo propio al subir hasta el ligero (155 libras o 70, 3 kilos).

Ahora, El Matador acabó con Charles Oliveira, tomando el testigo que Makhachev abandonó. Sin embargo, hasta que el discípulo de Khabib realice su asalto a las 170 libras, parece que Ilia Topuria se le ha adelantado en todos los ámbitos. En estos últimos días, el nuevo doble campeón lo ha superado en seguidores, en el ranking libra por libra y en la carrera del segundo cinturón. Al finalizar su combate con el brasileño, hubo un tema que no paraba de sonar en todos lados. Las ganas de los aficionados por ver el Topuria vs Makhachev se multiplicaron.

Noticia Relacionada Dana White, el presidente de la UFC, compara a Ilia Topuria con Muhammad Ali Álvaro Colmenero El hispanogeorgiano conquistó su segundo título, esta vez en el peso ligero, tras noquear en dos minutos y medio a Charles Oliveira en Las Vegas

Fue la pregunta más sonada en la rueda de prensa posterior a la contienda. No obstante, la respuesta de Topuria no dejó el buen sabor de boca que se esperaba. «¿Makhachev?De todas las conversaciones que tuve con la UFC… no creo que esa pelea se vaya a dar… Ojalá. ¿Por qué no? Si la UFC quiere que esa pelea se haga realidad, la hará realidad», declaró El Matador para ESPN. Para que esta suceda, lo fundamental es que el ruso consiga la victoria en su próximo combate contra Jack Della Maddalena.

Ilai Topuria confirmó en ABC MMA que si Makhachev perdía en el wélter y quería regresar, debería ponerse a la cola. Entonces, el primer paso es que el ruso triunfe. Luego de eso, se abren dos posibilidades. La que más gusta a El Matador es la de subir al peso wélter y buscar la conquista de una tercera categoría de peso, algo nunca antes hecho. Otra opción, sería que Makhachev decidiera regresar al ligero.

Hace poco, en una entrevista con el portal MMA Junkie, el ruso dejó abierta esa posibilidad: «Quizás, ya veremos… Si se me ocurre algo interesante, ya veremos. No me niego», declaró. Esto fue antes de la resolución del UFC 317, por lo que ese «algo interesante» ya ha ocurrido. Topuria arrasó a Charles Oliveira y le robó el puesto a Makhachev del libra por libra. Esos podrían ser alicientes más que suficientes para que decida regresar. Aun así, los antecedentes mantienen que cuando un luchador encuentra el éxito al subir de categoría, este no regresa a la inferior.