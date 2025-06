Ilia Topuria ya posa con los dos cinturones y manda un claro mensaje: «No me voy a retirar hasta pelear en España»

Álvaro Colmenero y Jose Soriano Enviado especial a Las Vegas 26/06/2025

Actualizado a las 02:03h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Dicen que lo bueno se hace esperar. A pesar de estar programado sobre la mitad de los atletas que iban a comparecer ante los medios, Ilia Topuria acudió al Media Day del UFC 317 el último. Además, este no vino como el resto. Antes de responder a las preguntas, le hicieron las fotografías oficiales de la pelea, en las que posó de una manera especial. Este acudió con dos cinturones de campeón, haciendo alusión al suyo del peso pluma (145 libras o 65, 8 kilos) y al que luchará por obtener, el del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos). Del mismo modo lo hizo cuando se enfrentó a Alexander Volkanovski. Muchos lo pueden tachar de soberbia, sin embargo, El Matador alega que es confianza en si mismo.

Para hacer que esta imagen se vuelva una realidad plena, deberá derrotar al brasileño Charles Oliveira en el choque estelar del UFC 317. Aunque a sabiendas de lo peligroso que es su oponente, Topuria no visualiza otra cosa que no sea su triunfo. «Él va a tratar de ganar, obvio. Va a tratar de ir hacia delante y no lo va a conseguir. Y voy a hacer que él juegue mi juego», anunciaba con confianza ante los medios. Y aunque recordando a sus anteriores rivales, Volkanovski y Holloway, los coloca por encima del brasileño, si que lo alaba diciendo que «después de Islam, Charles es el mejor peso ligero».

Noticia Relacionada Cuándo pelea Ilia Topuria contra Charles Oliveira en la UFC: fecha, horario y dónde ver el combate Isaac Asenjo 'El Matador' pone fin a ocho meses sin pelear para intentar conquistar el título del peso ligero tras ser campeón del mundo de la UFC en peso pluma

De Islam Makhachev también se acordó. Topuria espera enfrentarlo en algún momento de su carrera, aunque sus objetivos se dirigen a la triple corona: «Sería mucho mejor para mí enfrentar a Makhachev en 170. Le ganaría y conseguiría el tercer título», comentaba. Y es que subir al peso wélter no sería cosa sencilla viniendo desde el pluma, pues son dos categorías más. Aun así, el cambio hacia el ligero le ha sentado muy bien. «Cuando peleaba en el pluma, a estas alturas me sentía muy mal, así que creo que he tomado una gran decisión. Me he sentido muy bien durante todo el proceso», explicaba.

También salió a la luz uno de los temas que más se ha tratado desde que Ilia Topuria comenzó a despuntar en las artes marciales mixtas (MMA), la llegada de la UFC a España. «UFC España será posible si con el nuevo acuerdo televisivo se puede hacer en el prime time de España», confesó en el Media Day. Más tarde, en exclusiva para los medios españoles, declaró que «No me voy a retirar hasta pelear en España». Por último, también le preguntaron acerca de su hermano Aleksandre, dando un gran pronóstico. «Anunciaremos noticias sobre él después de mi victoria», reveló.