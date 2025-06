Ilia Topuria, tras noquear a Oliveira: «Hay espacio para un tercer cinturón de la UFC»

«Hay espacio para un tercer cinturón», señaló con una amplia sonrisa Ilia Topuria mientras posaba ante la prensa con dos cinturones de la UFC sobre sus hombros. El hispanogeorgiano se proclamó, durante la madrugada del domingo, campeón del peso ligero de la UFC, tras noquear al brasileño Charles Oliveira. Si el año pasado El Matador se convirtió en uno de los deportista más relevantes de nuestro país tras conquistar el título mundial del peso pluma, ahora lo es del planeta, tras entrar en el selecto grupo de los atletas que han obtenido dos cetros planetarios dentro de la organización de artes marciales mixtas (MMA) del mundo.

«Estoy coleccionando cinturones. Sé lo bueno que soy. Lo veo en mis entrenamientos, en mis sesiones de sparring. Lo he demostrado. Soy el mejor peleador del mundo», apuntaba el luchador residente en la capital española. Puede sonar altanero, pero es un fiel reflejo de la realidad. Tanta es la locura del fenómeno Topuria que hasta el presidente de la UFC lo comparó con el que es uno de los deportistas más influyentes de la historia, el fallecido púgil legendario Muhammad Ali. «Por todo lo que ha hecho, por la manera en que lo hizo. Hoy ha sido una fiesta. Dice lo que va a hacer y lo hace. Creo que tenemos una estrella en nuestras manos», señaló Dana White tras el triunfo de El Matador.

Lo primero que hizo Topuria tras su épica victoria ante Oliveira fue poner las cosas en su sitio, no había mala sangre ni nada personal en este pleito; el brasileño solo era un obstáculo más hacia la gloria, pero alguien al que el hispanogeorgiano ha admirado siempre. «Todo el respeto para Charles. Es una leyenda. Como dije, es un ser humano impresionante. Le deseo todo lo mejor. La gente solamente necesita creer. Es lo que siempre digo. He puesto mucho en esta preparación. La victoria no siempre está en el octágono, cuando tú has puesto tanto en prepararte, ya tienes la victoria», declaró en la rueda de prensa posterior al UFC 317, en el T-Mobile de Las Vegas.

Ahora sí, es el momento de mirar al futuro y este pasa por terminar cumpliendo los dos retos mayúsculos que tiene por delante: traer la UFC a España y ser el primer luchador en la historia de la compañía en proclamarse campeón mundial en tres categorías diferentes de peso (ya lo ha hecho en los 65,8 y los 70,3 kilos, lo siguiente sería hacerlo en los 77,1 kilos). «Nunca se sabe. ¿Cuántas locuras no hemos visto que pasen dentro de la UFC? Hemos visto muchísimas cosas. A mí no me sorprendería. En estos momentos no tenemos una imagen tan clara de que eso pueda llegar a suceder, pero no lo descarto», apuntaba a ABC horas antes de su pelea respecto a una posible oportunidad de atacar el título del peso wélter, algo que todavía queda lejano.

La realidad es que pocas veces hemos dejado de ver un combate entre un campeón y alguien que es empujado a subir al octágono para hacer un careo tras la victoria del monarca de la división. Y eso sucedió con el inglés Paddy Pimblett, tras noquear a Oliveira. «Sí, esa es la pelea que quiero. Porque con Charles, tuve una situación un poco difícil porque me gustaba mucho. Es un gran ser humano. Pero al final, pensé: 'Esto es competición'. Tengo que hacer mi trabajo y punto. Pero con Paddy... voy a disfrutar mucho dándole una paliza», afirmó Topuria ante los medios.

En cualquier caso, hay otros nombres encima de la mesa. Arman Tsarukyan, del que el hispanogeorgiano afirmó en este periódico que «es un paquete», reposa en el número uno de la lista de contendientes del peso ligero. Pero hay más. Islam Makhachev es otro de sus objetivos. «Si él vence en el wélter y quiere volver al ligero haríamos ese combate. Si él pierde y quiere volver se tiene que poner en la cola», contó en conversación con ABC.

En cualquier caso, Pimblett parece la narrativa que la UFC quiere completar sobre el octágono. Y lo que Topuria tiene entre ceja y ceja es el objetivo de llevar la UFC a España. «2026, Santiago Bernabéu, va a pasar, es inevitable. Sería como un partido de Champions: España, Georgia, todos los ingleses ahí... Sería un desmadre», sentenció el hispanogeorgiano, quien dejó un último mensaje: «Cuando haces tu mejor esfuerzo, ya sientes la victoria. Hoy viene a recoger mi cinturón, pero ya lo había ganado en el entrenamiento. Sé lo duro que trabajo, sé lo que puedo hacer, sé lo bueno que soy, sé que no me pueden igualar. Sueno arrogante, pero siempre demuestro que soy el mejor peleador en el mundo».