Conor McGregor camina hacia la Casa Blanca: «Mi obra maestra está por pintar»

Conor McGregor ya camina hacia la Casa Blanca, un paseo que todavía durará ocho meses. Y es que la UFC, la mayor organización mundial de artes marciales mixtas (MMA), pretende realizar su evento más notable en lo que respecta a un escaparate internacional. El CEO de la compañía, Dana White, recogió el guante lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su amigo personal, en el que le ofrecía la instalaciones de la Casa Blanca para poner en liza una velada histórica.

La realidad es que el evento ya está en marcha, la UFC comienza a investigar cómo pueden salvar los obstáculos a nivel de infraestructura y seguridad que supondrá meter a miles de personas en los jardines sur de la residencia presidencial estadounidense. En cualquier caso, el propio Dana White ha confirmado por activa y por pasiva que el evento saldrá adelante y que, de hecho, será «la mayor cartelera de la historia».

Es por ello que numerosas estrellas se están postulando para formar parte de ese cartel. Uno que lo tiene muy claro es Conor McGregor, que lleva cuatr años sin pisar el octágono. «¡El Campeón regresa! A poco más de ocho meses de la Casa Blanca de la UFC. Tengo ganas de ver cómo mi cuerpo se pone en forma», ha señalado el irlandés a través de sus redes sociales.

The Notorious, como se le apoda al que fuera doble campeón simultáneo de la UFC, está más que convencido de que sacará su mejor versión, dentro de que ya cuenta con 37 años. «Mi selección de golpes se perfecciona. Mi obra maestra está por pintar», apuntó el peleador irlandés, que aseguró que tiene que liberar tanta agresividad dentro de la jaula. «He estado golpeando muchísimo más fuerte en mis últimos esfuerzos de preparación y me encanta la idea de volver a hacerlo en vivo», ha expresado.

El principal escollo ahora podrían ser las condiciones exorbitadas que está planteando McGregor. «Cien millones de dólares para pelear en la Casa Blanca, junto con 100 visas doradas estadounidenses para mí, mi familia y amigos. Tengo muchas ganas de volver a entretener al mundo de las peleas. ¡Un placer que nunca doy por sentado!», ha zanjado el asunto. Parece que hay muchas conversaciones por mantener todavía.