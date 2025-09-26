Conor McGregor predice su victoria en la Casa Blanca: «KO en el primer asalto»

Hace más de cuatro años que la mayor estrella a nivel mediático de las artes marciales mixtas (MMA), Conor McGregor, no pisa el octágono para pelear. Desde que perdiera dos peleas de manera consecutivas, en 2021, ante Dustin Poirier, el irlandés no ha vuelto a competir al máximo nivel. Bien es cierto que en verano de 2024 estuvo a punto de hacerlo, contra Michael Chandler, pero una lesión en un dedo del pie le sacó de la contienda.

Ahora parece que la cosa va a enserio. Al menos así se desprende de los últimos mensajes tanto del propio McGregor como de CEO de la UFC, Dana White. Por un lado, el irlandés ha dado un paso al frente, a través de las redes sociales, para pedir ser el protagonista principal del evento que prevé realizar la UFC en la Casa Blanca, en junio de 2026. Por su parte, el mandamás de la promotora ha cerrado la puerta a Jon Jones, para dejársela abierta a McGregor, asegurando que nunca le ha fallado.

Noticia Relacionada Aleksandre Topuria ya tiene nueva pelea en la UFC: será el 22 de noviembre Álvaro Colmenero El Conquistador buscará su segunda victoria dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo

Además, The Notorious (apodo del dublinés) ha apuntado en Fox Sports que su rival sería el estadounidense Michael Chandler, algo que cuadraría mucho con el perfil que buscará la UFC para introducir el pleito dentro de la cartelera que tendrá lugar en la residencia presidencial de Estados Unidos. Una vez asentado el plan inicial, McGregor ha querido dar incluso un pronóstico para su combate. «Predicción de Mystic Mac: Victoria de McGregor por KO en el primer asalto. Evento de la UFC en la Casa Blanca», ha escrito en su perfil de 'X'.

Aunque McGregor ha hecho muchos amagos en estos últimos años, incluso el de presentarse a las elecciones presidenciales en Irlanda, da la sensación de que este movimiento es verídico. The Notorious quiere seguir haciendo historia y, dado que su estatus deportivo no está en estos momentos para poner un cinturón oficial en juego, sí que podría seguir dejando su empronta en una cartelera que promete ser de leyenda. La UFC nunca deja de sorprender a sus aficionados.