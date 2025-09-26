Ilia Topuria se postula para el evento de la UFC en la Casa Blanca: «¿Quién quiere apostar a que soy la pelea estelar?»

La lucha por ser el principal protagonista del histórico evento que prevé realizar la UFC en la Casa Blanca ha comenzado. Las mayores estrellas de las artes marciales mixtas y, por ende, de la mayor organización de este deporte, ya han levantado la mano para formar parte de la cartelera. El primero en hacerlo fue el considerado por muchos mejor peleador de la historia, el estadounidense Jon Jones, quien se retiró hace unos meses. Ahora, asegura, ha encontrado la motivación suficiente para ser la pelea estelar del evento que la UFC impulsará dentro de los actos conmemorativos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Pero si Jon Jones es, posiblemente, el luchador más talentoso que pisó un octágono, ahora el peleador más mediático que haya existido, el irlandés Conor McGregor, ha hecho lo propio. The Notorious ha solicitado, a través de sus redes sociales, ser el combate principal del evento. E incluso ha apuntado ya un rival, con el que tiene cuentas pendientes por saldar: el estadounidense Michael Chandler. Eso sí, quizá hay un par de condiciones impuestas por el irlandés que le podrían alejar de llegar a un acuerdo, pide 100 millones de dólares y 100 'Golden Visas'. Una locura.

Mientras tanto, durante la noche del jueves, la mayor estrella actual de la compañía, el hispanogeorgiano Ilia Topuria, ha dado un paso al frente. A través de su cuenta de 'X', El Matador ha escrito un mensaje desafiante, aunque desconocemos si es tras una conversación con los directivos o puramente una manera de hacer ruido. «¿Quién quiere apostar conmigo a que soy el evento principal en la Casa Blanca?», retó a los seguidores. La realidad es que se mostró confiado en ser el mayor protagonista una velada que supondrá un escaparate internacional sin precedentes.

Lo cierto es que Ilia Topuria tiene varios contendientes en la fila, como Justin Gaethje, Arman Tsarukyan o Paddy Pimblett. La UFC, con el estreno del nuevo contrato televisivo milmillonario en Estados Unidos, necesitará tirar de sus estrellas para estrenarlo por todo lo alto, entre ellas el hispanogeorgiano. Habrá que ver cómo se va moldeando el calendario de próximo año, pero muchos aficionados señalan como pelea soñada la de Topuria contra Islam Makhachev. Veremos qué ocurre.