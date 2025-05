Charles Oliveira, contundente sobre su pelea con Topuria: «Volveremos a ser campeones...»

Las cartas están sobre la mesa. El próximo 28 de junio, en el UFC 317, Charles Oliveira e Ilia Topuria se verán las caras. La meta es clara: hacerse con el cinturón que la UFC obligó a Islam Makhachev a dejar vacante para subir al peso wélter (170 libras o 77, 1 kilos). Ambos serán los protagonistas de uno de los eventos más importantes de la compañía, el de la International Fight Week. Además, cada uno tiene un aliciente especial para hacerse con el triunfo.

En primer lugar, Ilia Topuria puede entrar, aun más si cabe, en los libros de historia de la UFC. De ganar sería el décimo peleador en conquistar dos divisiones de peso diferentes. Además, el nombre del brasileño pasaría a ser otra de las leyendas de la compañía que pasan por sus manos, junto a Max Holloway y Alexander Volkanovski. Y aunque de momento quede a largo plazo, si sale con el brazo en alto siempre se podrá tener en mente la oportunidad de intentar conquistar una triple corona.

Por el lado de Charles Oliveira, este volvería al trono que alguna vez ocupó. Después de 28 peleas dentro de la empresa de Dana White, se hizo con el cinturón del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) derrotando a Michael Chandler. Luego defendió contra Dustin Poirier y lo perdió en la báscula contra Justin Gaethje. Aun así, Do Bronx, como se le apoda, ganó el choque. Por desgracia para él, en su siguiente oportunidad para recuperarlo caería contra Makhachev. Tras eso se ha vuelto a ganar el puesto y ya no concibe un escenario en el que no salga victorioso.

«El 28 de junio será un gran día para nosotros. El día que volveremos a ser campeones», expresaba el brasileño para UFC Brasil. Además, deja entender que ha fortalecido también su mentalidad. Comenta que no hay nada que lo distraiga de su objetivo. «Los chicos hablan e intentan meterse en mi cabeza, pero creo que estos chicos realmente tienen que centrarse en entrenar y no en hablar. No me importan lo que digan, sino lo que hay en mi cabeza, que es llegar, hacer historia y traer ese título a casa. Estoy exultante, será un rival muy duro», sentenciaba el de Sao Paulo.

Sin duda, el pleito estelar del UFC 317 dejará indiferente a ningún fanático de las artes marciales mixtas (MMA). Por un lado, Ilia Topuria, una superestrella en ascenso que crece a pasos agigantados e hito tras hito. Enfrente, Charles Oliveira, el mayor finalizador en la historia de la UFC y uno de los atletas más queridos y respetados que han pasado por la compañía. Aunque muchos aun fantasean con el combate contra Makhachev, este promete ser también uno de los mejores combates del año.