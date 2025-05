Charles Oliveira advierte a Ilia Topuria:«Voy a noquear a este tipo»

La International Fight Week (IFW) está a la vuelta de la esquina. Este es el mayor evento organizado por la UFC, la compañía número uno a nivel mundial en artes marciales mixtas (MMA).Por tanto, su evento culmen suele estar encabezado por una pelea de suma trascendencia. En esta ocasión, Ilia Topuria y Charles Oliveira serán los protagonistas del UFC 317 el próximo 28 de junio, y en consecuencia de esta semana.

Además, este duelo cuenta con una gran intrahistoria a sus espaladas. El campeón de la división, Islam Makhachev, decidió, prácticamente a última hora, abandonar la división para buscar su segundo cinturón, caso idéntico al de Ilia Topuria. En el periodo en el que se desconocía la decisión del monarca ruso, ABC MMA adelantó que el hispanogeorgiano estaría en la IFW peleando por un título. Solo faltaba el rival. En la previa del UFC 315, Dana White confirmó que el rival de Topuria vendría del resultado de su combate estelar, del cual podrían pasar dos cosas. Si ganaba Belal Muhammad, Makhachev se habría mantenido en el peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos), enfrentándose a El Matador. En el otro supuesto, que acabó siendo la realidad, si Jack Della Maddalena ganaba, el discípulo de Khabib ascendería. Por tanto, el rival de Topuria pasó a ser Charles Oliveira.

Después de todo estas semanas de incógnitas, finalmente todo está decidido. Charles Oliveira e Ilia Topuria disputarán el cetro de las 155 libras. Por su parte, el excampeón de la división tiene clara su predicción. «Es una gran pelea, es un gran peleador. Pero no necesito demostrarle a nadie quién soy. Esta pelea llegó con una gran oportunidad. Voy a noquear a este tipo. Eso es en serio», apuntaba con franqueza en el medio Full Violence. A pesar de que el brasileño siempre acostumbra a fajarse con sus rivales, no es misterio para nadie que su fortaleza más grande está en el suelo.

Charles Oliveira no es un luchador con un juego a ras de lona común. Si en la UFC está compuesta por la élite de la élite en todas las áreas del combate, el jiujitsu del brasileño está un escalón por encima del resto. Do Bronx, su apodo de batalla, ha sometido a 16 de sus oponentes, teniendo el récord de la compañía. También posee el registro de mayor finalizaciones de manera general, con 20. Del otro lado, espera Ilia Topuria. El excampeón del peso pluma posee una de las pegadas más devastadoras de la UFC, por lo que podría hacerle pasar un mal rato al brasileño. Su poder queda evidenciado al ser el primero en noquear a Max Holloway. Esta hazaña no la han podido realizar ni pesos ligeros como Justin Gaethje, Dustin Poirier o el mismo Charles Oliveira.

No obstante, en una rueda de prensa de hace unas semanas, el hispanogeorgiano declaró que para ganar a Oliveira haría «lo que sea menos doloroso para él, porque me cae muy bien». Aun así, también añadió que su estilo es «muy complicado» para el brasileño. Repasando los anteriores choques de Oliveira, es complicado encontrar uno en el que no haya sido sentado por un golpe. Ese lujo no se lo puede permitir con la pegada de Topuria. Además, no hay que olvidar que la base de El Matador es su lucha y suelo, aunque todavía no la haya usado de gran manera en sus pleitos.