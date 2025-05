Yaman 'El Diamante': «No puedes evitar lo inevitable, voy a ser campeón de WOW»

Se acerca uno de los eventos más esperados esta temporada por los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) en España. Hablamos de WOW 20, también conocido como la Noche de los Campeones, pues se pondrán en juego de manera simultánea cuatro títulos de WOW, en las categorías del peso mosca, gallo, pluma y ligero. En uno de esos duelos, el de los 61,2 kilos, estarán dos atletas admirados por los fans españoles: Hecher Sosa y Yaman Mjahed.

El primero es el luchador español más próximo a entrar a la UFC por méritos, con un récord de 12-1. El último, apodado El Diamante, es considerado una de las grandes promesas del panorama nacional, y se subirá al octágono el próximo 7 de junio con tan solo 23 años. Ambos ya han comenzado su preparación desde hace varias semanas. «Estamos en el camino, en el campamento siempre tienes pequeñas dolencias, pero eso es porque estás haciendo las cosas bien. Nos dedicamos a intercambiar golpes, es parte del día a día. Por eso somos luchadores», cuenta Yaman en una entrevista con ABC MMA.

El joven luchador vasco ha pasado varios días entrenando en Marruecos para preparar el choque más complicado hasta la fecha. Y el más grande. «Ha sido una experiencia increíble, nos enteramos en redes sociales que había un UFC Gym en Marruecos, nos pusimos en contacto y para allá que fuimos. Estuvimos dos semanas entrenando con luchadores de UFC, de PFL, campeones de África y hemos vuelto muy reforzados físicamente y mentalmente. Hemos hecho muy buenos amigos. Los sparrings han sido muy duros», explica El Diamante.

A este joven peleador, al que le caracteriza una mentalidad con mucha determinación, solo le preocupa su preparación, no el difícil reto que tiene enfrente. «Mi objetivo siempre es superarme a mí mismo, y es lo que acabo consiguiendo en cada combate, de una pelea a otra nunca soy el mismo luchador, siempre trato de mejorar. Independientemente de quién tenga delante, siempre me voy a preparar como si fuera el campeón del mundo. Es igual, siempre la misma mentalidad», cuenta el de Mondragón.

Preguntado por este periódico acerca del combate ante un peleador tan experimentado de tanto nivel, Yaman lo tiene claro: «¿Y por qué no? Me observo a mí mismo y siento que el récord no equivale a tu nivel. Siempre me he visualizado en los mejores escenarios y me preparo para ello. Siento y creo que tengo que estar preparado para cualquier cosa. Antes de que me anunciaran que mi rival iba a ser Hecher, mi rival iba a ser otra persona, me dijeron que lo habían cambiado. Lo que no me gusta es que intenten manchar mi nombre. Yo ya estaba en la ecuación del cinturón de WOW, con otro luchador, y fue cuando me dijeron que ese no iba a ser mi oponente, que iba a ser Hecher. En un principio me sorprendió porque compartimos tiempo juntos, entrenamos juntos... Me dijeron que su entrenador ya había aceptado y yo dije pues vamos a hacerlo. Veo la situación como un deportista profesional, como un atleta, he combatido con muchos luchadores con los que tenía relación y yo no lo vi como él lo está enfocando, pero cada uno tiene su punto de vista y yo lo respeto».

Ya quedan pocos días para que llegue una de las noches más grandes de la historia de las artes marciales mixtas nacionales, que contará con la atenta mirada de Ilia Topuria, quien estará presente antes de emprender el viaje hacia Las Vegas para disputar el cinturón de peso ligero de la UFC. Y Yaman quiere darle un buen espectáculo. «Aspiro a grandes cosas, así se ha dado, quiero ser campeón de WOW. No hay día después del combate. Una vez pase la pelea ya veremos qué pasa. Soy joven y me gusta estar activo, disfrutar del deporte. Sería un campeón activo. Me gusta visualizar la pelea de mil formas, y estoy preparado para cualquiera de ellas. No puedes evitar lo inevitable. Seré campeón de WOW», concluye.