El campeón del peso pesado de la UFC señala a Ilia Topuria como peleador del 2025: «Es increíble...»

Tom Aspinall ha apuntado a El Matador como el mejor luchador de esta temporada, pese a solo haber peleador en una ocasión

Ilia Topuria anuncia que no peleará hasta la primavera de 2026: «Estoy pasando por un momento difícil en mi vida»

Tom Aspinall, campeón de la UFC
Álvaro Colmenero

La recta final de la temporada 2025 de las artes marciales mixtas (MMA) globales toca a su fin. Si bien dentro del panorama nacional, el último evento lo pondrá en liza la mayor liga española, WOWFC, este 13 de diciembre en el Madrid Arena, ... la UFC, la entidad que lidera el mercado internacional, hará lo propio con una velada Fight Night en Las Vegas. Llegados a este punto, es hora de hacer balance, de recapitular las mejores 'jugadas' del año, y de poner encima de la mesa los nombres más importantes.

