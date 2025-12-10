El campeón del peso pesado de la UFC señala a Ilia Topuria como peleador del 2025: «Es increíble...»

La recta final de la temporada 2025 de las artes marciales mixtas (MMA) globales toca a su fin. Si bien dentro del panorama nacional, el último evento lo pondrá en liza la mayor liga española, WOWFC, este 13 de diciembre en el Madrid Arena, ... la UFC, la entidad que lidera el mercado internacional, hará lo propio con una velada Fight Night en Las Vegas. Llegados a este punto, es hora de hacer balance, de recapitular las mejores 'jugadas' del año, y de poner encima de la mesa los nombres más importantes.

Una de las acciones más típicas de las Navidades o finales de año en el universo de las artes marciales mixtas es la de acotar o clasificar los mejores nocauts, las mejores sumisiones o, directamente, a los mejores peleadores de la temporada. Sin duda, es un asunto que da para mucho debate, pues la subjetividad tomar aquí un protagonismo innegable, pero también sirve para poner en valor a aquellos luchadores que han tenido actuaciones sobresalientes esta temporada.

Así, la última velada numerada de la temporada, que resultó con la pérdida del cinturón de peso gallo por parte de Merab Dvalishvili, no impedirá que el georgiano sea uno de los grandes protagonistas del año. Otras grandes figuras sobresalientes son el brasileño Alex Pereira o el checheno Khamzat Chimaev, además de otros campeones emergentes como Joshua Van, de solo 24 años, o el propio Petr Yan, que derrotó a Dvalishvili.

Sin embargo, pese a que Ilia Topuria no ha peleado en más de una ocasión esta temporada, hay otro gran monarca que cree que es el peleador más relevante de este 2025. El inglés Tom Aspinall, campeón del peso pesado de la UFC, ha apuntado en esa dirección: «Para mí, es Ilia Topuria. Me parece increíble». Aspinall asegura que el nocaut de Topuria frente a Charles Oliveira, que le sirvió para proclamarse doble campeón de la UFC, es suficiente para convertirlo en el hombre del año.