Ilia Topuria, contra el acoso escolar: «Cuando tengas un problema y no sepas qué hacer, no te calles»

Hasta hace poco tiempo, un luchador de artes marciales mixtas (MMA) era visto con ojos recelosos por gran parte de la sociedad, pues muchos de ellos pensaban que se trataba de poco menos que un macarra que se subía a una jaula para pelear. La ... realidad era muy diferente a aquella percepción y quedó constatada con la explosión de Ilia Topuria como superestrella deportiva y representante de este sector de atletas de élite.

Ahora, un peleador de MMA no solo es mirado con ojos de deportista de primer nivel, sino también como alguien capaz de influenciar de manera positiva sobre los más pequeños. Conscientes de ello, la Comunidad de Madrid firmó un acuerdo con el doble campeón de la UFC para que fuera impartiendo charlas por los colegios madrileños.

Así, el luchador de artes marciales mixtas hispanogeorgiano ha estado visitando diferentes centros, donde ha estado concienciando contra los efectos perversos de las drogas y el acoso escolar en los colegios madrileños, actividad incluida en el Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid. El campeón mundial de la UFC visitó esta semana el Instituto público Villa de Vallecas de la capital, donde contó a los escolares su trayectoria hasta llegar a lo más alto en su disciplina, respondiendo a las preguntas que le plantearon los estudiantes.

Se trata de la segunda charla que protagoniza Topuria en centros educativos madrileños, después de la que compartió con la presidenta Díaz Ayuso el pasado mes de octubre en el IES Antonio Fraguas Forges. En ella trasladó un mensaje sobre los peligros de las drogas y la importancia de rechazar cualquier primer contacto con ellas.

«Tienes que saber decir que no, no tienes que complacer a nadie y pensar en lo que es bueno para ti», enfatizó el luchador, que también habló de su experiencia personal, de cómo sufrió de pequeño bullying y cómo se apoyó en su familia y compañeros para afrontarlo. «Cuando tengas un problema y no sepas qué hacer, no te calles; comparte tus miedos con tus amigos, con tus profesores, con tu familia. Ellos te van a ayudar», aconsejó a los jóvenes presentes.