Suscribete a
ABC Premium

Ilia Topuria, contra el acoso escolar: «Cuando tengas un problema y no sepas qué hacer, no te calles»

El campeón del peso ligero de la UFC también recordó a los jóvenes que hay que saber decir que «no» a las drogas

Cristiano Ronaldo, tras su entrada en WOW: «Las MMA representan los valores en los que realmente creo»

Ilia Topuria, junto a Isabel Díaz Ayuso, en una visita a un colegio
Ilia Topuria, junto a Isabel Díaz Ayuso, en una visita a un colegio EFE
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hasta hace poco tiempo, un luchador de artes marciales mixtas (MMA) era visto con ojos recelosos por gran parte de la sociedad, pues muchos de ellos pensaban que se trataba de poco menos que un macarra que se subía a una jaula para pelear. La ... realidad era muy diferente a aquella percepción y quedó constatada con la explosión de Ilia Topuria como superestrella deportiva y representante de este sector de atletas de élite.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app