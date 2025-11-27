Ilia Topuria anuncia que no peleará en hasta la primavera de 2026: «Estoy pasando por un momento difícil en mi vida»

Ilia Topuria no volverá a pelear en la UFC hasta la primavera del 2026. Así lo ha confirmado el propio luchador hispanogeorgiano a través de un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que el motivo es personal. «No pelearé en el ... primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible», ha escrito el campeón del peso ligero de la UFC, que lleva casi medio año sin subirse al octágono.

Aunque, como adelantó ABC, la UFC ofreció a Topuria defender su cinturón del peso ligero ante el inglés Paddy Pimblett en enero de 2026, coincidiendo con el estreno del nuevo contrato televisivo milmillonario en Estados Unidos, el hispanogeorgiano declinó la oferta para poner orden a su vida familiar, en la que se presume que ha habido cambios sustanciales no demasiado agradables. El hawaiano Max Holloway, antiguo rival de El Matador, ha salido al peso en redes sociales para mostrar su apoyo al hispanogeorgiano, pues se presume que ha pasado una situación familiar similar.

«Lo siento, campeón. Si es lo que oigo, conozco de primera mano la lucha que supone intentar proteger a tus hijos. Espero que todo salga bien», ha apuntado Holloway, recibiendo inmediatamente la respuesta del propio Topuria. «Gracias por el apoyo, hermano. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia», ha replicado El Matador.

I won’t be fighting in the first quarter of next year. I’m going through a difficult moment in my personal life. I want to focus on my children and resolve this situation as soon as possible.

I don’t want to hold up the division. The UFC will make the matchups needed, and as soon… — Ilia Topuria (@Topuriailia) November 27, 2025

Con todo, Topuria, consciente de que ostenta un título mundial muy codiciado, quiere que la parte superior del ranking continúe su curso, aunque sin dejar vacante su cetro. «No quiero retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso», ha señalado el hispanogeorgiano. Según ha podido saber ABC, esos cruces pasarán por la creación de un cinturón interino, que disputarán el inglés Paddy Pimblett y el estadounidense Justin Gaethje.

El ganador de este último enfrentamiento, que tendrá lugar el próximo 24 de enero, se enfrentará a Topuria cuando El Matador esté disponible, algo que podría ocurrir entre los meses de abril y junio. Mientras tanto, el hispanogeorgiano seguirá entrenando, ordenando su vida personal y preparándose para defender por primera vez su reinado el próximo año.