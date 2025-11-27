Suscribete a
Ilia Topuria anuncia que no peleará en hasta la primavera de 2026: «Estoy pasando por un momento difícil en mi vida»

El campeón del peso ligero de la UFC parará unos meses para centrarse en sus hijos y «resolver» su situación personal mientras Paddy Pimblett y Justin Gaethje pelearán por el título interino en enero

Ilia Topuria, con sus dos cinturones de la UFC UFC
Álvaro Colmenero

Ilia Topuria no volverá a pelear en la UFC hasta la primavera del 2026. Así lo ha confirmado el propio luchador hispanogeorgiano a través de un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que el motivo es personal. «No pelearé en el ... primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible», ha escrito el campeón del peso ligero de la UFC, que lleva casi medio año sin subirse al octágono.

