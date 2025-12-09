El vestuario del Barça celebra el éxito de Koundé: «Es un tío que trabaja mucho y se lo merece»

Suscribete a
Champions League

Koundé rescata al Barça de su fragilidad

Koundé celebra su primer gol
Koundé celebra su primer gol REUTERS
Sergi Font

Sergi Font

Barcelona

Abandonaba el rectángulo de juego con una sonrisa enorme y recibía el trofeo al MVP de manos de la mascota azulgrana, CAT. Jules Koundé fue el protagonista del partido al conseguir el primer doblete de su carrera, que a la postre sirvió para ... remontar el partido y lograr una victoria con la que mantener intactas las esperanzas de acabar la fase de grupos entre los ocho primeros para evitar los playoff y clasificarse directamente para los octavos de final de la Champions League. «Koundé es un tío que trabaja mucho y se lo merece. Le vendrá genial para seguir en el nivel. Estoy seguro que en el segundo gol no quería chutar», suelta Pedri entre risas al recordar el extraño remate de cabeza del francés.

