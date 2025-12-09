El vestuario del Barça celebra el éxito de Koundé: «Es un tío que trabaja mucho y se lo merece»

Abandonaba el rectángulo de juego con una sonrisa enorme y recibía el trofeo al MVP de manos de la mascota azulgrana, CAT. Jules Koundé fue el protagonista del partido al conseguir el primer doblete de su carrera, que a la postre sirvió para ... remontar el partido y lograr una victoria con la que mantener intactas las esperanzas de acabar la fase de grupos entre los ocho primeros para evitar los playoff y clasificarse directamente para los octavos de final de la Champions League. «Koundé es un tío que trabaja mucho y se lo merece. Le vendrá genial para seguir en el nivel. Estoy seguro que en el segundo gol no quería chutar», suelta Pedri entre risas al recordar el extraño remate de cabeza del francés.

3 Goles Koundé añade los goles ante el Eintracht al que le marcó a la Real Sociedad en Liga esta temporada

Y es que los dos goles del galo llegaron de cabeza y en cuestión de dos minutos. Por quinto partido consecutivo empezaba el Barcelona perdiendo, en esta ocasión tras un gol de Knauff a los veinte minutos. La entrada de Rashford por Fermín tras el descanso fue clave. Ejecutó el centro, que encontró la testa de Koundé. Segundo gol de la temporada del francés y la décima asistencia del inglés. Pero la exhibición del defensor no acabó ahí. Solo dos minutos después aprovechó otro centro, en esta ocasión de Lamine Yamal, para batir a Zetterer, cancerbero del Eintracht. Koundé ya suma tres goles esta temporada. El otro lo consiguió ante la Real Sociedad en Liga.

«Estoy contento por la victoria, a veces tocan los goles, hoy era mi día y estoy feliz» Jules Koundé Jugador del Barcelona

«Estoy contento por la victoria. Los goles tocan a veces, hoy era mi día y estoy feliz», empezó explicando Jules Koundé, que valoró la victoria: «Es importante en la pelea que tenemos por estar en el Top-8. Nos marcaron un gol en la única ocasión que tuvieron y creo que a nosotros nos faltó arriesgar más. Hemos metido una marcha más en el inicio de la segunda parte. Luego hemos podido marcar más pero nos ha tocado sufrir. Y a veces sale mejor». También se refirió a sus goles: «Sí habíamos trabajado la jugada del 1-1. Cuando hay una defensa de cinco, hay que picar el espacio y entrar. Rashford sabe meter esos centros y lo he buscado. ¿El 2-1? Con la rosca intenté meterle ahí en la zona… Por eso me quedo sorprendido. A veces hay que tener suerte», reconoció.

El primero en hablar tras el partido fue Pedri, que cuajo una gran actuación. «Queríamos empezar en el Camp Nou con una victoria. Ha sido difícil. Se metían muy atrás», se arrancó el canario para valorar el inicio del partido. «En la primera parte ellos han encontrado gol... Ellos metían mucha gente atrás, hasta seis defensas, y es complicado. En la segunda metimos gente por dentro. Ajustando cosas en el descanso hemos salido mejor. Contentos por el resultado», añadía. Pedri explicó también cómo vive los encuentros y qué busca durante el juego: «Ver los huecos del rival, lo que requiere el partido. Sobre todo cuando requiere calma o acelerarlo». Finalmente, valoró su estado de forma: «¿100% físicamente? Sí, estoy muy bien después de la lesión. Ojalá seguir así».

Flick y el cambio de Lamine Yamal

La noticia negativa del partido es la sanción que deberá cumplir Lamine Yamal tras ver una tarjeta amarilla. El delantero no podrá jugar ante el Slavia de Praga. Además, dejó una comentada imagen, molesto al ser sustituido. Hansi Flick reconoció el malestar del futbolista pero justificó su decisión. «Lamine ha tenido un pequeña decepción en el cambio, pero tenía amarilla y necesitaba piernas frescas», comentó. Y valoró el triunfo azulgrana: «Son tres puntos muy importantes. Hemos controlado el partido, ha sido un partido muy difícil. Han defendido muy profundo. Nos tenemos que centrar en nosotros y sacar seis puntos más».