Guardiola, en esencia pura: «Le diría a Xabi que mee con la suya; y como no meará colonia, le irá bien»

Como en Guardiola es habitual, Pep llegó a la sala de prensa del Bernabéu con una hora de retraso. Esto de fijar la rueda de prensa solo 15 minutos después de que el avión aterrice en la ciudad de destino empieza a ser una broma ... sin gracia. Pero como vale todo en el este fútbol moderno y la rueda sigue girando, ahí estaban más de sesenta periodistas esperando al técnico catalán, que estuvo con una actitud un tanto 'sobrada' dejando titulares en cada respuesta: «A Xabi le diría que mee con la suya y como no meará colonia, le irá muy bien. Ser entrenador del Madrid es el trabajo más duro y Xabi perfectamente de qué va este invento. Yo solo le deseo lo mejor por el afecto profesional y personal que le tengo, pero no puedo hablar de hipótesis de si le echan o no. Eso lo sabéis más vosotros».

Noticia Relacionada La rabona de Cherki que enamora a todo el mundo, menos a Guardiola Javier Asprón El técnico del City reaccionó con cautela ante la exuberancia técnica de su futbolista: «Nunca vi a Messi hacer ese tipo de cosas» Fue un monotema el futuro de Xabi Alonso. No era solo un asunto que interesaba a los periodistas españoles. Los comunicadores ingleses también le cuestionaron mucho por el tolosarra, bastante más que por su propio City: «Por supuesto que empatizo con Xabi. Trabajamos juntos dos años, yo fui su entrenador ese tiempo y compartimos muchas cosas, no solo profesionales. Barcelona y Madrid son los clubes más complicados para entrenar por la presión y el entorno que hay. Los periodistas viven dentro de esos vestuarios, y eso en Inglaterra no pasa. Estoy convencido que Xabi es capaz de sacar esto adelante y hacer lo que necesita hacer en este cargo». Pep dejó una reflexión a un periodista inglés que sonó a claro mensaje a Florentino: «Si los directivos les dan el poder a los entrenadores lo tendrán los entrenadores y si se lo quieren dar a los jugadores lo tendrán los jugadores». Después, este periódico le preguntó en castellano si consideraba que el Madrid era un club que daba el poder a los jugadores o a los entrenadores, y ahí tiró de su habitual ironía: «Vosotros sabéis mucho mejor que yo la respuesta a esa pregunta. Yo no soy quién para contestarla. Yo no hablo con Florentino».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión