Real Madrid-manchester city

Guardiola, en esencia pura: «Le diría a Xabi que mee con la suya; y como no meará colonia, le irá bien»

El entrenador catalán ofrece una rueda de prensa genuina en el Bernabéu en la que muestra su apoyo a Alonso, con el que mantiene una gran relación personal y profesional

Guardiola, durante su comparecencia en el Bernabéu
Rubén Cañizares

Madrid

Como en Guardiola es habitual, Pep llegó a la sala de prensa del Bernabéu con una hora de retraso. Esto de fijar la rueda de prensa solo 15 minutos después de que el avión aterrice en la ciudad de destino empieza a ser una broma ... sin gracia. Pero como vale todo en el este fútbol moderno y la rueda sigue girando, ahí estaban más de sesenta periodistas esperando al técnico catalán, que estuvo con una actitud un tanto 'sobrada' dejando titulares en cada respuesta: «A Xabi le diría que mee con la suya y como no meará colonia, le irá muy bien. Ser entrenador del Madrid es el trabajo más duro y Xabi perfectamente de qué va este invento. Yo solo le deseo lo mejor por el afecto profesional y personal que le tengo, pero no puedo hablar de hipótesis de si le echan o no. Eso lo sabéis más vosotros».

