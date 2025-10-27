Suscribete a
Vinicius y Lamine, cuestión de presidentes

«Ya no hay marcha atrás con dos estrellas que han superado en relevancia a sus entrenadores y que tienen el poder que les da un mercado con el dinero árabe dispuesto a reventar la bolsa»

Vinicius y Lamine Yamal, durante el clásico del Bernabéu
Vinicius y Lamine Yamal, durante el clásico del Bernabéu Ignacio Gil
Juanma Castaño

Juanma Castaño

Vinicius y Lamine Yamal acapararon el domingo toda la atención del clásico y han dejado abiertos dos casos que obligan a sus clubes a trabajar desde lo más alto de la pirámide. Ya no hay marcha atrás con dos estrellas que han superado en ... relevancia a sus entrenadores y que tienen el poder que les da un mercado con el dinero árabe dispuesto a reventar la bolsa. Ni Flick ni Alonso tienen en su mano atajar y aplicar bisturí en esta mesa de operaciones porque si los jugadores se revuelven ellos saldrán malparados. Tienen las de perder.

