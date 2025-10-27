Vinicius y Lamine Yamal acapararon el domingo toda la atención del clásico y han dejado abiertos dos casos que obligan a sus clubes a trabajar desde lo más alto de la pirámide. Ya no hay marcha atrás con dos estrellas que han superado en ... relevancia a sus entrenadores y que tienen el poder que les da un mercado con el dinero árabe dispuesto a reventar la bolsa. Ni Flick ni Alonso tienen en su mano atajar y aplicar bisturí en esta mesa de operaciones porque si los jugadores se revuelven ellos saldrán malparados. Tienen las de perder.

Vinicius está llevando al límite la paciencia del madridismo. De todas las guerras que ha librado, ésta es la que más daño le hace a su propia gente. El domingo demostró, una vez más, que su ego está por delante de cualquier objetivo colectivo del equipo, que su alegría es algo mucho más individual que la victoria o el liderato después de un clásico. Xabi Alonso le quitó la cara al paso de sus gestos, prometió abordar el tema estos días de manera interna y privada. Le toca a Florentino llamar al despacho a Vinicius y explicarle dónde y cómo han acabado aquellos jugadores que algún día se creyeron más importantes que el Real Madrid. Además de Miami, Superligas, Tebas y vecinos, el presidente del Madrid debe considerar este asunto lo suficientemente relevante como para remangarse y poner orden. Le toca.

Y le toca a Laporta explicarle a Lamine que está a tiempo. Que la vida le está dando la posibilidad de elegir caminos, de imitar perfiles, de diseñar su presente y su futuro. El Barça le paga tanto dinero que sin hacer nada más que jugar al fútbol vivirían él y varias de sus generaciones sin tener que buscar más exposición que la que da el campo de fútbol. No hay que anular el atrevimiento de Lamine, su conexión con una generación que entiende de otra manera el lenguaje, pero sí recordarle que para bien y para mal él es el 10 del Barça desde que se levanta hasta que se acuesta. Lamine tiene 18 años, y Cubarsí también. Son casos distintos, son vidas distintas, pero es la demostración de que no es (solo) una cuestión de edad. Acudir exclusivamente a eso es ponerle en bandeja una justificación.

Esta vez Vinicius y Lamine han pisado el terreno más minado que se puede pisar en el fútbol. Han cabreado a sus aficionados y a sus entrenadores, me queda la duda de qué harán sus presidentes. Les toca actuar.